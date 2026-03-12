Разделы

Безопасность ИТ в банках
«ДиалогНаука» выполнила тест на проникновение для Москоммерцбанка

Компания «ДиалогНаука», системный интегратор в области информационной безопасности, провела аудит информационной безопасности инфраструктуры КБ «Москоммерцбанк» (АО). Был проведен тест на проникновение, позволяющий определить степень защищённости автоматизированных систем банка от внешних и внутренних атак со стороны потенциальных злоумышленников. Об этом CNews сообщил представитель «ДиалогНауки».

Банковская отрасль является одной из наиболее привлекательных для киберпреступников, поскольку банки хранят значительные объемы конфиденциальной информации клиентов. Поэтому требования к проведению тестирования на проникновение здесь особенно высоки.

Москоммерцбанк как участник российской банковской системы строго следует требованиям и нормативам отечественных надзорных ведомств и регуляторов.

Москоммерцбанк выбрал компанию «ДиалогНаука» в качестве исполнителя проекта для получения независимой и объективной оценки защищенности информационных активов банка от внешних и внутренних атак со стороны потенциальных злоумышленников, а также для выполнения регуляторных требований положений Банка России.

Проект состоял из одного этапа и включал в себя внешнее и внутреннее тестирование на проникновение. Специалисты «ДиалогНауки» провели моделирование атак со стороны потенциальных злоумышленников на информационные активы банка.

По итогам тестирования консультанты компании «ДиалогНаука» подготовили подробный отчет и разработали перечень мероприятий по совершенствованию процессов обеспечения информационной безопасности банка.

«Тест на проникновение даёт возможность банкам своевременно обнаружить слабые места в своей ИТ-инфраструктуре и принять меры для их устранения. Мы благодарны КБ «Москоммерцбанк» за выбор нашей компании в качестве исполнителя и надеемся на сотрудничество в будущем», – отметил Виктор Сердюк, генеральный директор «ДиалогНауки».

«Мы понимаем значимость информационной безопасности в условиях постоянного повышения сложности и роста числа кибератак. «ДиалогНаука» помогла нам усилить готовность к современным угрозам и обеспечить надежную защиту данных наших клиентов, как всегда показав крайне высокий уровень мастерства и клиентоориентированности», – сказал Олег Задорожный, начальник управления защиты информационных ресурсов КБ «Москоммерцбанк».

