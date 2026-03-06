КРНО повысила оперативность управления проектами с помощью Project Lad

«Корпорация развития Нижегородской области» (КРНО) завершила первый этап внедрения облачной платформы Project Lad, что позволило устранить критический разрыв между оперативной реальностью стройки и управленческими решениями в офисе. До запуска системы руководство получало данные о ходе реализации проектов только после подписания актов. Сейчас картина состояния объектов доступна в режиме реального времени, а отклонения от графика выявляются в течение одного-двух дней вместо недель. Об этом CNews сообщили представители ГК Lad.

КРНО — региональный оператор по реализации проектов развития территорий. Ключевыми задачами заказчика было повысить уровень информированности руководства о состоянии проектов, а также сократить затраты, связанные с несоблюдением сроков. В условиях масштабного портфеля проектов основной проблемой стало отсутствие единого источника данных: подрядчики не предоставляли актуальные графики объемов, финансовые и физические показатели существовали в изолированных системах, а прогнозы сроков строительства часто оказывались неточными, что приводило к просрочкам, штрафам и перерасходу бюджета.

В качестве решения поставленных задач была выбрана облачная версия системы Project Lad и мобильное приложение с офлайн-режимом. На первом этапе проекта уже внедрены три ключевых компонента:

– Централизованный документооборот и сопоставление план/факт за счет интеграции с Directum. Все договоры, приказы, письма и акты теперь хранятся в едином контуре Project Lad. Система автоматически формирует сводные отчеты, сравнивая процент освоения финансовых затрат (из Directum) с процентом выполнения строительных работ. Это позволяет выявлять дисбалансы.

– Ресурсное и нормативное планирование в реальном времени. Внедрен отчет, отображающий текущую производительность подрядчика (объемы, сдано/план), используемые ресурсы (количество рабочих, техники) и реальные прогнозируемые сроки, рассчитанные на основе фактической выработки. Это позволило повысить качество и точность планирования сроков и производительности на этапе строительно-монтажных работ.

– Мобильное приложение с офлайн-режимом. Прорабы и инженеры вносят данные на стройплощадке даже там, где нет интернета. Данные кэшируются и синхронизируются при первом подключении к сети. Это критически важно для оперативного контроля.

Особое внимание уделяется практической ценности для руководства: Project Lad формирует укрупненную картинку для акционера: «Старт по плану — да/нет», «Факт vs Прогноз», «Причина отставания». Подрядчики теперь работают по четким KPI, а ошибки выявляются на ранней стадии.

В рамках проекта также реализован демонстрационный сценарий с ИИ-анализом: при загрузке пакета документов (договор, акты, предписания) ИИ-ассистент автоматически генерирует справку по проекту с указанием количества выявленных и закрытых нарушений, оставшихся рисков и рекомендаций. Это первый шаг к переходу от ручной сверки к аналитике на основе данных.

Результаты проекта уже измеримы: количество управляемых проектов выросло с 5 до 10 (+100%); время подготовки сводного отчета по проекту сократилось с 2–3 дней до 2–3 часов; три-четыре подрядчика теперь регулярно предоставляют актуальные графики объемов (ранее — ноль); контроль исполнения перешел от фиксации постфактум к оперативному мониторингу.

Дальнейшее развитие проекта в 2026 г. включает интеграцию с «1С» для точного контроля освоения денежных средств и с решением Техзор для автоматической фиксации нарушений через фото. Объединение данных из Directum, Project Lad и «1С» позволит сопоставлять финансовое и физическое исполнение в одном интерфейсе, например, в таком разрезе: «По проекту «ЖК "Лесной"» освоено 78% бюджета, но выполнено только 62% работ — есть риск перерасхода». Это новая практика для региональных госкорпораций.