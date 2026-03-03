Timeweb Cloud усилил ИИ‑агентов с помощью MCP

Timeweb Cloud, облачный провайдер для бизнеса, стартапов и независимых разработчиков, объявил о расширении возможностей платформы для создания ИИ-агентов. Провайдер обеспечил поддержку протокола MCP, который позволяет помощникам напрямую работать с внешними источниками: базами данных, корпоративными системами, поисковыми платформами и другими инструментами. Например, агент может подключиться к CRM-системе и самостоятельно проверить подключенные услуги или условия контрактов.

Протокол MCP — это открытый универсальный стандарт, который обеспечивает взаимодействие ИИ-ассистентов с внешними инструментами и системами. В панели управления провайдера к одному агенту можно добавить несколько сторонних сервисов, если они поддерживают MCP. Аналогично и к внешним системам — можно подключить сразу несколько агентов.

В результате бизнес создает уникальную для себя ИИ-экосистему и быстро оптимизирует процессы: передает задачи агентам, которые выходят во внешний контур и расширяют спектр решаемых вопросов. Компании получают специализированных помощников без серьезных затрат на разработку: продажи: интеграция с CRM и самостоятельное создание карточек клиентов, отслеживание заказов и сделок; закупки: проверка контрагентов. Например, при заключении нового договора, агент может обратиться к реестрам юридических лиц и проверить надежность компании; управление проектами: автоматизация процессов в командах. Агент берет на себя создание тикетов, назначает задачи, обновляет статусы и формирует отчеты; разработка: помощь с выполнением скриптов, тестированием кода и анализом данных. ИИ-агенты могут подключаться к runtime-средам и другим инструментам для разработчиков.

«Важно не просто создать ИИ-агента, а получить помощника, который станет частью бизнес-процессов: от клиентского обслуживания и техподдержки до работы с бухгалтерскими и ERP-системами. Поддержка протокола MCP — важный этап, который позволит бизнесу расширить сценарии агентов и быстро собирать помощников практически под любые задачи. Агент сам зайдет в CRM, проверит сервер клиента или напомнит о событии», — сказал Илья Копыт, руководитель продуктового направления ИИ-сервисов Timeweb Cloud.

В ближайших планах — запуск каталога сервисов, поддерживающих MCP. Это позволит объединить полезные для бизнеса инструменты в одном месте.