F.Doc в 2025 г.: рост клиентской базы и новые интеграционные проекты

Свыше 4 млн электронных документов оформили через F.Doc компании из разных сфер бизнеса с клиентами — физическими лицами в 2025 г. Это втрое превышает показатели предыдущего периода. Общее количество подписанных документов сегодня составляет 6 млн. Об этом CNews сообщили представители F.Doc.

По данным внутренней статистики, в 2025 г. сервисом электронного подписания воспользовались 1,5 млн физических лиц — в пять раз больше, чем в 2024 г. Ежемесячно с помощью F.Doc электронные документы с компаниями оформляют свыше 230 тыс. клиентов.

Вектором стратегического развития продукта стало внедрение электронного документооборота (ЭДО) с пациентами в сфере здравоохранения. Фокус внимания был направлен на формирование простого, доступного и удобного пользовательского пути как для сотрудников медучреждений, так и для их клиентов.

В 2025 г. F.Doc:

– Получил официальный статус «Иная информационная система» (ИИС). Это дает клиникам возможность с помощью сервиса подписывать электронные документы с пациентами, в частности информированные добровольные согласия на медицинское вмешательство (ИДС) и отказы от него, используя Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).

– Реализовал интеграции с двадцатью медицинскими информационными системами (МИС) различного масштаба, в числе которых «БИТ. Управление медицинским центром», DentalPRO, SQNS, Renovatio, «1С:Медицина. Стоматологическая клиника» и другие. Формат бесшовной интеграции позволяет медучреждениям оформлять документы в электронном виде с пациентами непосредственно в интерфейсе МИС.

– Стал членом Национальной ассоциации управленцев сферы здравоохранения (НАУЗ). Представители F.Doc вошли в состав правления, а также присоединились к рабочим группам трех специализированных комитетов организации: Комитета развития человекоцентричности здравоохранения, Комитета по цифровым инновациям и Комитета по правовому обеспечению.

На данный момент более 7,2 тыс. компаний из разных отраслей экономики, подключенных к F.Doc, могут оформлять с клиентами-физлицами электронные договоры, акты, заявления, справки и другие документы. Сервис наиболее востребован в частной медицине, в сфере недвижимости и автобизнесе.

«Цифровизация клиентского сервиса становится одним из ключевых драйверов роста бизнеса. В частности, в медицинской сфере особое значение приобретает выстраивание комфортной и эффективной коммуникации с пациентами, поскольку речь идет об оказании врачебной помощи. ИТ-сервисы упрощают взаимодействие с клиентами, автоматизируя рутинные процессы и высвобождая ресурсы для развития клиник. Это позволяет персоналу медучреждения уделять больше внимания оказанию непосредственно профессиональной помощи. В рамках цифровой трансформации отрасли актуальным решением становится внедрение ЭДО с пациентами. В 2025 г. F.Doc активно поддерживал цифровизацию документооборота в сфере медицины, — сказал Михаил Легченко, директор сервиса Безбумажный офис F.Doc, член правления НАУЗ. — Мы стремимся сделать процесс оформления документов простым и удобным не только для пациента, но и для медучреждения, работаем над формированием комфортного и доступного пользовательского сценария. Интеграция F.Doc с различными МИС помогает клиникам легко переходить на ЭДО с пациентами, поскольку опция электронного подписания нативно встраивается в интерфейс уже используемой в организации учетной системы. F.Doc имеет статус «Иная информационная система», поэтому медучреждения с помощью нашего сервиса могут оформлять электронные документы с пациентами, в том числе ИДС на медицинское вмешательство и отказы от него, используя ЕСИА. Это упрощает организацию ЭДО. Сегодня мы готовы предложить готовую инфраструктуру для оформления электронных документов. Сервис помогает клиникам делать процесс подписания легким, а коммуникацию между медперсоналом и пациентами по этому вопросу — бережной».

Оформление электронных документов через F.Doc имеет юридическую силу и соответствует требованиям Федерального закона № 63-ФЗ «Об электронной подписи».