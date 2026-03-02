Разделы

Nexign и «1С» подтвердили совместимость СУБД Nexign Nord и платформы «1С:Предприятие»

Специальная версия Nexign Nord для «» полностью совместима с платформой «1С:Предприятие». Работа двух решений позволит повысить производительность бизнеса и снизить совокупную стоимость владения. Об этом CNews сообщил представитель Nexign.

Разработчик высокотехнологичных enterprise-решений для различных отраслей экономики Nexign («Нэксайн») и фирма «1С» провели тестирование, которое подтвердило совместимость СУБД Nexign Nord с платформой «1С:Предприятие 8». Специальная версия «Nexign Nord «1С» включает официальный патч от компании «1С» и гарантирует стабильную и быструю работу платформы при высокой нагрузке и большом количестве пользователей.

В Nexign Nord для «1С» реализованы доработки, направленные на повышение производительности — оптимизированы операции обработки данных, добавлен специальный патч для сокращения времени выполнения операции «Закрытие месяца». Пользователям предоставляются регулярные обновления и техническая поддержка, что гарантирует надежность и стабильность ИТ-инфраструктуры.

Wings Solutions на платформе Digital Q.Palette обновила интерфейс доставки уведомлений
Бизнес-коммуникации

«Совместимость СУБД Nexign Nord с платформой «1С:Предприятие» — это важный шаг к технологической независимости и прозрачности ИТ-среды. Для бизнеса она означает минимизацию рисков, связанных с производительностью, администрированием и эксплуатацией корпоративных систем, легкость развития ИТ-инфраструктуры, например, устранение «зоопарка» баз данных. Повышенные надежность и безопасность данных, гарантированные СУБД от Nexign, уменьшают риски простоя и потери информации в критичных бизнес-процессах. Также снижается совокупная стоимость владения: клиенты получают выгодную лицензионную модель и избавляются от расходов на дорогостоящую поддержку зарубежных систем», — сказал Сергей Карпов, первый заместитель генерального директора Nexign.

Nexign Nord — СУБД c высокой скоростью управления данными при минимальных затратах. Она обладает всеми возможностями PostgreSQL и содержит доработки для повышения безопасности и совместимости приложений, работающих с Oracle. В Nexign Nord также включены дополнительные модули, которые предоставляют высокий уровень отказоустойчивости и гибкое управление СУБД. Решение обеспечивает импортозамещение Oracle Database, Microsoft SQL Server и предоставляется с технической поддержкой различных уровней.

