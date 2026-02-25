Разделы

Цифровизация
|

«Корус Консалтинг» обновил KONCRIT | WMS, упростив складские операции за счет новой логики интерфейса

ГК «Корус Консалтинг» представила масштабное обновление KONCRIT | WMS — системы управления складской логистикой. В релизе полностью переработана логика работы с товарными запасами, а также появился новый пользовательский интерфейс, который упрощает работу специалистов по приемке, хранению и отгрузке. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

Вместо отдельных таблиц в обновленной версии платформы представлен единый модуль, с помощью которого можно отслеживать больше данных, использовать фильтрацию с разными критериями поиска, быстрее выявлять и реагировать на операционные отклонения (просрочки и нарушения размещения запасов, блокировки ячеек). Это особенно важно для складов с большим числом SKU и сложной структурой запасов, где необходимы скорость реакции на нештатные ситуации и точность учета.

Обновление учитывает фактические особенности складских процессов и позволяет работать с запасами в режиме одного окна: отслеживать статусы партий, сроки годности, вложенные уровни упаковки, блокировки, правила размещения. Пользователи получают возможность переключаться между представлениями по товарным запасам и складским ячейкам и отбирать данные по статусам, срокам годности, типам упаковки и местам хранения в зависимости от текущей задачи.

Это помогает быстро выявлять отклонения (просроченные партии, заблокированные ячейки, нарушения правил размещения) и сразу инициировать необходимые действия, включая перемещение, пополнение, блокировки и инвентаризацию. Новая функциональность упрощает контроль и ускоряет принятие решений в повседневных сценариях работы склада.

В зоне отгрузки обновленная логика платформы позволяет учитывать сценарии обработки заказов, текущую загрузку зоны, доступность ресурсов и ограничения внешних систем — это упрощает синхронизацию складских процессов и позволяет соблюдать требуемый уровень SLA без сбоев.

Почему девелоперы становятся ИИ-компаниями
цифровизация

Обновление ориентировано на специалистов приемке, управлению товарными запасами и отгрузке, которые отвечают за организацию и контроль складской работы. Именно на этих участках при принятии решений требуется одновременно учитывать большой объем данных, различные ограничения и текущее состояние запасов. Поэтому в системе созданы специальные пользовательские интерфейсы с расширенными возможностями фильтрации, навигации и работы с данными, адаптированные под реальные складские сценарии и особенности товара.

Внедрение новой логики стало возможным благодаря архитектуре логистической платформы KONCRIT, изначально спроектированной так, чтобы добавлять новые сценарии и правила работы склада без глубокой переработки системы. Это позволяет быстрее адаптировать систему к меняющимся бизнес-процессам и требованиям рынка.

«Сегодня в складской логистике несвоевременное информирование и несогласованность действий участников цепи поставок сразу отражаются на издержках, качестве сервиса. Поэтому эффективность управления запасами напрямую влияет на финансовый результат компании. В таких условиях системы управления логистикой должны обеспечивать быстрый анализ текущей ситуации и поддержку принятия решений. В обновлении KONCRIT | WMS мы сосредоточились на управляемости и удобстве работы со сложной структурой запасов, чтобы бизнес имел возможность снизить издержки за счет повышения оборачиваемости запасов», — отметил Леонид Солонинкин, руководитель группы аналитики логистической платформы KONCRIT ГК «Корус Консалтинг».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конец эры паролей, флешки, которые переживут Солнце и Землю — и еще 4 технологии, меняющие мир

Депутаты узаконили выдачу национальных сертификатов безопасности владельцам сайтов и разработчикам ПО

Андрей Омельчук, замглавы Минобрнауки в интервью CNews: Студентам говорят «используй ИИ при написании диплома, только объясни, где, как и для чего»

Российских разработчиков могут обязать раскрывать данные, на которых учился ИИ

За счет чего платформенная архитектура снижает стоимость автоматизации на 40–60%

Конференция CNews «Рынок аналитики и больших данных 2026» состоится 5 марта

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще