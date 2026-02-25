«ЕВРАЗ Стил Бокс» перешел на low-code платформу BPMSoft

Компания «ЕВРАЗ Стил Бокс» (входит в состав ЕВРАЗа) автоматизировала ключевые процессы маркетинга, продаж, клиентского сервиса, а также управление производственно-техническими подразделениями и строительными проектами на базе low-code платформы BPMSoft (ИТ-холдинг Lansoft). Проект реализован совместно с экспертами системного интегратора TopCRM. Об этом CNews сообщили представители BPMSoft.

На базе BPMSoft создана цифровая платформа BPM ESBox, обеспечивающая сквозное управление взаимодействием с клиентами, поставщиками и партнерами. Решение интегрировано с корпоративными ИТ-системами холдинга и поддерживает омниканальные коммуникации. Инструменты для упорядочивания процессов и встроенная аналитика позволили стандартизировать документооборот, усилить контроль ключевых показателей и создать условия для масштабирования бизнеса, включая запуск новых направлений и тестирование гипотез в одной системе.

Андрей Степанов, директор по ИТ «ЕВРАЗ Стил Бокс»: «Переход на BPMSoft дал нам возможность сохранить непрерывность операционной деятельности и одновременно вывести управление на новый уровень прозрачности. Бизнес-подразделения получили инструменты для оперативной настройки отчетности. Платформа стала базой для поддержки дальнейшего роста компании».

Александр Смирецкий, заместитель директора по ИТ «ЕВРАЗ Стил Бокс»: «Микросервисная архитектура решения обеспечила гибкость и управляемое масштабирование. Нам удалось выстроить кросс-функциональный сквозной процесс – от маркетинга и продаж до проектирования и производства – без фрагментации данных и потери управляемости».

Алексей Павлов, управляющий партнер TopCRM: «Проект отличался высокой степенью вовлеченности заказчика и четкой постановкой бизнес-задач. Это позволило реализовать комплексную трансформацию на единой платформе и получить устойчивый результат».

Вадим Сорокин, коммерческий директор BPMSoft: «Для промышленной компании критически важна целостность управления цепочкой “клиент – производство – партнер”. В данном проекте платформа выступила не только ИТ-инструментом, но и основой для формирования целостной цифровой модели бизнеса, гарантирующей прозрачность и скорость принятия решений».