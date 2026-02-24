Стресс, наследственность, возраст: программа ученых ПГМУ и ПНИПУ взвешивает риски и прогнозирует алопецию

Ученые ПГМУ им. академика Вагнера и Пермского Политеха создали первую в России программу, способную прогнозировать возрастное выпадение волос. Это повысит эффективность профилактики, улучшит раннюю диагностику и позволит сохранить прическу на долгие годы. Об этом CNews сообщили представители ПГМУ.

На изобретение получен патент.

Алопеция — это медицинский термин, означающий выпадение волос. Ее причины могут быть разными: от стресса и болезней до генетики. Но возрастная алопеция — особый случай. Это не болезнь, а естественный процесс, похожий на появление седины или морщин. С годами волосяные луковицы (фолликулы) постепенно «устают»: их работа замедляется, а сами волосы становятся тоньше и короче.

Почему же одни лысеют к старости, а другие — нет? Все дело в комбинации нескольких факторов. Первый и определяющий — генетический, наследственный «сценарий», который определяет возрастную жизнеспособность волосяных луковиц. Второй — внутренние особенности организма, такие как гормональные изменения и ухудшение кровоснабжения кожи головы, либо хронические заболевания. И третий, на который мы можем повлиять, — это образ жизни. Курение, хронический стресс и неполноценное питание действуют как ускорители, а здоровые привычки, наоборот, помогают волосам дольше сохранять силу.

Главная проблема в том, что заметное выпадение волос — это лишь финальная стадия длительного процесса. Изменения в волосяных луковицах начинаются за 5–10 лет до того, как человек увидит поредение в зеркале. Классический осмотр у врача часто фиксирует проблему, когда она развилась, и часть фолликулов уже сложно восстановить.

Полностью «отменить» генетический фактор, как и биологическое старение невозможно, но процесс можно кардинально замедлить, отодвинуть его на десятилетия и сохранить максимальный объем волос. Бороться с риском на ранней, доклинической стадии в сотни раз легче и эффективнее. На этом этапе бывает достаточно коррекции питания, образа жизни и щадящих поддерживающих процедур. Когда же выпадение становится выраженным, требуются сложные, дорогостоящие методы лечения.

Однако на сегодняшний день в практике врача-трихолога практически нет инструментов для долгосрочного раннего прогнозирования. Существующие методы — визуальная оценка, трихоскопия, фототрихограмма — отвечают на вопрос «Что происходит с волосами сейчас?», фиксируя уже случившиеся изменения. Но они бессильны перед вопросом пациента: «Что будет с волосами через 5 или 10 лет?».

Ранее группа ученых создала программу-помощник для трихологов, которая объективно оценивает соответствие волос пациента возрасту. Если параметры в норме — врач понимает, что текущие изменения связаны с естественным старением. Если же обнаруживается значительное отклонение — это объективное основание для углубленной диагностики возможной патологии (от гормональных нарушений и дерматозов до дефицита питательных веществ) и назначения лечения. Однако этот инструмент работает с уже существующими изменениями и помогает поставить точный диагноз в настоящем, но не прогнозирует развитие ситуации в будущем.

Но что делать пациенту, который хочет узнать не «что есть сейчас», а «что будет через 5-10 лет»? Такой вопрос задают не просто из любопытства. Это запрос тех, кто видит, как рано потеряли волосы родители, и хочет понять свои риски. Этот вопрос от человека, который замечает, что волосы стали тоньше, но явного выпадения еще нет.

Сейчас ученые ПГМУ им. академика Вагнера и ПНИПУ создали программу, оценивающую риск возникновения возрастной алопеции. Она уже не просто диагностирует, а прогнозирует. Программа изучает комплекс факторов, чтобы выявить даже самые ранние предпосылки к проблеме. Если анализ показывает отклонение от здоровой траектории старения, просчитывается индивидуальный риск развития алопеции в будущем.

Разработка также работает как система раннего предупреждения: она позволяет обнаружить высокую вероятность возрастного облысения даже у пациента, который обратился к трихологу по другому поводу — например, для лечения последствий себореи или некачественной покраски волос. Так, врач сможет не просто устранить текущую проблему, но и предотвратить более серьезную, которая проявится только через несколько лет.

«Основу программы составляют данные исследований нормы старения с участием здоровых людей разного возраста — от 21 до 86 лет. Мы измерили, как меняются волосы с годами, и выявили темп этих изменений. Но для точного прогноза важно учесть все: наследственность, образ жизни, сопутствующие заболевания. Поэтому программа анализирует, насколько индивидуальная динамика состояния волос пациента, в совокупности с его персональными факторами риска, отклоняется от здоровой возрастной траектории. Если она опережает норму — это означает повышенный риск развития возрастной алопеции в будущем. Такой комплексный прогноз можно получить за 5–10 лет до появления очевидных признаков», — отметил Анатолий Баландин, доцент кафедры анатомии ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера, доктор медицинских наук, врач-невролог.

Суть работы программы заключается в том, что врач вводит в систему данные по двум ключевым блокам. В первый блок заносится информация, полученная в беседе с пациентом: возраст, наследственная предрасположенность, индекс курильщика, особенности питания, соблюдение режима сна и бодрствования, наличие сопутствующих хронических заболеваний, а также информация о работе на вредном производстве.

Второй блок — это лабораторные замеры. Чтобы получить полную картину, врач исследует несколько волос, взятых с разных участков головы. С помощью специального оборудования (трихоскопа) он измеряет ключевые параметры: ширину волосяной луковицы, толщину стержня волоса и оценивает состояние его внутренней защитной оболочки.

«На основе всех введенных данных программа рассчитывает индивидуальный риск. Алгоритм анализирует каждый фактор, присваивая ему определенный «вес», и суммирует баллы. Затем результат пациента сравнивается с научно обоснованными нормами. В итоге система выдает уровень риска. Это позволяет не гадать, а точно понять, насколько вероятно развитие возрастной алопеции. Таким образом, врач получает не субъективное мнение, а объективный, количественно обоснованный прогноз. Это позволяет не ждать появления явных симптомов, а действовать на опережение, назначать персонализированные профилактические меры уже сегодня», — сказал Владислав Никитин, доцент кафедры «Вычислительная математика, механика и биомеханика» ПНИПУ, кандидат физико-математических наук.

Программа предназначена для врачей-трихологов и дерматологов. Для работы с ней врачу не требуется закупать специальное оборудование или проходить длительное обучение. Достаточно стандартного трихоскопа и ПК, что снимает все технические и финансовые барьеры. Более того, внедрение технологии в повседневную практику занимает минимум времени. Это позволит медицинским центрам расширить спектр своих услуг, добавив уникальную функцию превентивной диагностики.

Пациенту достаточно записаться на консультацию, где специалист, используя этот алгоритм, даст научно обоснованный прогноз и индивидуальный план профилактики. В итоге врач получает точный прогноз, а пациент — понятный план.