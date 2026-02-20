«Авито Работа»: сфера финансов и логистики стала лидером по количеству предложений с опцией наставничества в 2025 году

По данным «Авито Работы», двукратный рост вакансий с опцией наставничества зафиксирован в сфере финансов и логистики (+122% год к году), а также в предложениях для работников промышленности (+115% за год). Замыкает топ-3 рейтинга по увеличению числа вакансий с опцией наставничества сфера общественного питания и пищевого производства (+104%). Об этом CNews сообщили представители «Авито».

При этом самыми популярными направлениями с опцией наставничества среди соискателей стали вакансии механиков — рост почти в 2,5 раза (+145% за год) и стропальщиков (+138%), аналогичную динамику демонстрирует позиция банковского работника (+138%).

В рамках расширенного заседания Комитета Государственной Думы России по молодежной политике состоялось обсуждение развития системы наставничества в России. Эксперты обсудили результаты работы по формированию наставнических практик в 2025 г. и представили планы по развитию системы наставничества на 2026 г. Павел Тихонов, заместитель директора по работе с государственными органами «Авито», выделил ключевые тренды: количество вакансий с опцией наставничества увеличилось на 9%, а интерес соискателей к таким предложениям вырос на 64% за 2025 г., а также рассказал о внутренних практиках наставничества «Авито».



В «Авито» существуют несколько форм наставничества: регулярное — когда за каждым новым сотрудником закрепляется наставник, который помогает адаптироваться в первые 3 месяца. За это время новички знакомятся с базой знаний, каналами коммуникации и возможностями обучения в компании. Затем проходят ежедневные короткие встречи с наставником, где получают обратную связь и фиксируют прогресс. Также все новые сотрудники посещают серию приветственных встреч и сессии вопрос-ответ с топ-менеджерами.

Инициативное наставничество — или клуб наставников Level Up в департаменте продаж «Авито». В клубе более 100 сертифицированных наставников, которые проходят обучение по коучингу, андрагогике и тайм-менеджменту, а затем сдают экзамен и получают статус наставника.

Также, в ноябре 2025 г. в «Авито» была запущена внешняя программа профессионального наставничества «Ментор из Авито». Здесь эксперты за взнос на благотворительность делятся своими знаниями и опытом через индивидуальные менторские сессии. Программа ориентирована на специалистов со стажем от 3 лет в своей сфере, стремящихся к развитию до уровня сеньор-специалистов и тимлидов.

Отдельное направление — инклюзивное наставничество. Проект #СервисБезГраниц помогает интегрировать сотрудников с инвалидностью.

«Тема наставничества сегодня особенно важна для молодежи. Еще в 2025 г. Комитет Госдумы по молодежной политике инициировал принятие закона, который официально закрепил понятие “наставничество”. Сейчас мы анализируем, как этот закон влияет на подготовку молодых специалистов и что еще нужно сделать, чтобы механизм наставничества работал эффективно и действительно помогал молодежи. Для нас это не просто актуальный вопрос, а важный и практический инструмент развития молодежного рынка труда. Мы понимаем наставничество широко — это не только поддержка на рабочем месте, но и в образовательных организациях, а также помощь подросткам в трудной жизненной ситуации. Такой комплексный подход помогает создать условия для гармоничного развития и профессионального становления молодежи независимо от их стартовых возможностей, — сказал Михаил Киселев, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по молодежной политике, председатель Наблюдательного совета Российских студенческих отрядов.

«Для многих компаний наставничество стало ключевым элементом стратегии адаптации новых сотрудников, так как позволяет быстрее вводить их в курс дела, снижать уровень стресса, повышать вовлеченность и укреплять лояльность к работодателю. Наставничество особенно эффективно в тех отраслях, где новичок может почувствовать себя изолированным или перегруженным — в этом случае поддержка опытного коллеги помогает избежать выгорания на старте и сократить риск ухода в первые месяцы работы. Внутри "Авит" разработана целая экосистема наставничества. Она объединяет адаптацию, развитие и поддержку сотрудников на всех этапах профессионального пути. После испытательного срока качество работы наставника оценивается по отзывам и результатам подопечных», — сказал Павел Тихонов, заместитель директора по работе с государственными органами «Авито».