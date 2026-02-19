«Я скачал эту игру ради нее», — 20% россиян признались, что начинали гейминг ради симпатии

Дейтинг-сервис «VK Знакомства» и игровая платформа VK Play выяснили, как видеоигры влияют на знакомства, общение и построение отношений россиян. У 21% респондентов начинались романтические отношения с тем, с кем они пробовали играть в одну и ту же игру. Чаще всего заводят знакомства в шутерах, онлайн-шутерах и играх жанра MMORPG. Об этом CNews сообщили представители VK.

Игры нередко становятся мостом для построения отношений. 20% мужчин и 17% женщин начинали играть в конкретную игру, чтобы привлечь внимание противоположного пола. 26% респондентов признались, что пробовали игру, в которую играл объект их симпатии, потому что хотели получить новый опыт. 24% опрашиваемых хотели проводить больше времени вместе, а 21% респондентов верили, что игра поможет им сблизиться. Из них в 34% случаев совместная игра приводила к тому, что пара начинала общаться более тесно, а у 21% респондентов в итоге завязались романтические отношения.

Большинство мужчин (66%) считают увлечение играми у противоположного пола плюсом. Женщины настроены осторожнее: 41% готовы встречаться с геймером, но при условии, что игры не станут основным увлечением в жизни. При этом 37% женщин ответили, что категорически не стали бы встречаться с мужчиной, увлеченным играми.

Мужчины чаще видят в играх объединяющий фактор: 41% из них уверены, что совместный гейминг помогает сблизиться. Среди женщин такого мнения придерживаются только 18%. Более того, 27% девушек опасаются, что игры могут вызывать напряжение, если партнер уделяет им слишком много времени. 23% опрошенных сошлись во мнении, что все зависит от личных договоренностей.

Для большинства респондентов важен не столько общий интерес к играм, сколько поддержка: 42% опрошенных заявили, что им важно одобрение их увлечения со стороны партнёра. Еще 32% хотели бы заниматься хобби вместе, а 26% признались, что совпадение увлечений для них не принципиально.

Современные онлайн-игры помогают людям общаться, при этом мужчины и женщины знакомятся в играх разных жанров. Мужчины чаще всего находят новые связи в шутерах (20%), онлайн-шутерах (18%) и MMORPG (массовых многопользовательских ролевых онлайн-играх) (13%). Девушки же отдают предпочтение социальным симуляторам (Sandbox) — 22%, MMORPG — 17% и мобильным играм с клановой системой (gacha/idle) — 16%.

Традиционно игры популярнее среди мужчин: 85% опрошенных заявили, что активно играют, среди женщин это одно из любимых хобби у 34% респонденток. Самым популярным устройством для игр россияне назвали компьютер или ноутбук (47%), далее следуют консоли (28%) и браузерные игры (21%). Почти половина опрошенных (49%) впервые начали играть в детстве — до 10 лет.

В онлайн-опросе приняли участие 2,196 тыс. человек из разных регионов России.