В Саратове начнет работу новый сервис такси Fasten

В марте 2026 г. «Яндекс» запустит в России сервис для заказа такси Fasten. У него будет отдельное мобильное приложение для тех пассажиров, которым нужен просто заказ такси без других сервисов. Об этом CNews сообщил представитель «Яндекса».

Целевая аудитория сервиса — молодые жители, которые перемещаются по городу в течение дня. Благодаря доступным тарифам Fasten поможет чаще совершать поездки по повседневным делам, например, чтобы утром не опоздать на учебу или работу, а в выходные добраться до модного пространства с друзьями.

Fasten позволит пользователям удобно решить одну основную задачу — заказать такси в несколько кликов без других сервисов внутри приложения. Пассажиры Fasten смогут выбирать из нескольких тарифов:

Share — для поездок, которые можно разделить с попутчиком;

Fasten — базовый тариф для перемещений по городу в течение дня;

Comfort и Comfort+ — тарифы среднего и повышенного класса;

Защищенная ОС как фундамент киберустойчивости: что нужно знать о безопасности Astra Linux 1.8
Российская ОС: код доверия

Business — представительский класс для особых случаев.

В сервисе предусмотрены опции для заказа такси с детьми, животными и габаритным багажом, а также для пользователей с ограниченными возможностями. Во время поездки действует страхование для всех, кто находится в машине, а также возможность круглосуточно связаться с поддержкой.

Заказы смогут выполнять водители, которые уже подключены к сервису для исполнителей «Яндекс Про», а также новые — при соблюдении стандартных требований.

Приложение Fasten будет доступно в Google Play и App Store в марте 2026 г.

