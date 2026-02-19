«Точка Банк» представил ИИ-мониторинг для проверки сайтов и соцсетей бизнеса на безопасность

«Точка Банк» представил собственную разработку — ИИ-мониторинг онлайн-площадок бизнеса. ИИ-мониторинг — это встроенный сервис «Точка Банка», который автоматически проверяет безопасность онлайн-платформ клиентов перед подключением интернет-эквайринга. И затем делает это регулярно.

Это единственный подобный сервис, который анализирует не только сайты, но и соцсети, утверждают в банке. Например, уже сейчас он проверяет магазины «ВКонтакте», а в будущем сможет мониторить и Telegram-каналы юридических лиц.

Что проверяет сервис: есть ли вирусы, которые угрожают сайту. Например, сервис увидит, если на сайте есть вредоносный код, позволяющий похитить номера карт или аккаунты в интернет-банках; законна ли деятельность бизнеса. Большие языковые модели (LLM) проанализируют смыслы на сайте, и подсветят, если среди них есть скрытые и запрещённые; продаёт ли бизнес запрещённые товары и услуги. Например, если в группе «ВКонтакте» рекламируются вейпы, а не дым-машины.

Такой анализ онлайн-площадок — дополнительный инструмент для поиска компаний-мошенников и защиты от них действующих клиентов банка. Честному бизнесу же технология помогает обнаружить вирусы и ошибки на своих платформах и вовремя принять меры по их устранению.

Все подозрительные онлайн-площадки после анализа с ИИ попадают на дополнительную проверку к специалисту. Именно он принимает итоговое решение c учётом всей полноты данных.

«Создавать надёжную среду для работы бизнеса — важная часть миссии «Точка Банка». ИИ-мониторинг помогает реализовать её в полной мере. Наш сервис заточен на работу именно с бизнес-площадками, LLM настроены для поиска скрытых схем на базе сотен сайтов юридических лиц. Кроме того, это единственный в своей сфере сервис, который анализирует не только сайты, но и площадки в социальных сетях. Технология помогает защитить контур банка от недобросовестных компаний и способствует созданию более безопасной среды для работы честного бизнеса. Это наш вклад в защиту предпринимателей от ненадёжных продавцов, поставщиков услуг и контрагентов», — сказал Андрей Румянцев, лидер направления машинного обучения в «Точка Банке».