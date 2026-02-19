Teamly представила ИИ-инструмент для работы с нормативной базой госорганов

Российская платформа Teamly представила решение Teamly AI – систему умного поиска по внутренним документам и базам знаний, которую можно быстро внедрить в работу ведомств и подведомственных структур.

Ранее цифровая трансформация госсектора была сосредоточена на переводе процессов в электронный формат. Сегодня на первое место выходит работа с большим объемом накопленных данных – нормативными актами, регламентами, методическими материалами и служебной документацией.

В крупных организациях сотрудники могут тратить много времени на поиск актуальной версии документа или регламента. В масштабах страны для тысяч сотрудников это означает значительные затраты рабочего времени и рост операционной нагрузки на аппарат.

Teamly – российская платформа управления знаниями и документами с интеллектуальным поиском по внутренним данным организации.

Система позволяет: искать информацию по смыслу во всех нормативных и распорядительных документах, которые есть в базе; формировать ответы на основе утверждённых регламентов и инструкций; централизовать базы знаний подразделений; контролировать версии документов и разграничивать права доступа; сократить время подготовки служебных материалов.

По данным разработчика, в организациях с большим объёмом документации время поиска информации сократилось с 15–20 минут до 1–2 минут на один запрос. В масштабах ведомства это может означать снижение нагрузки на сотрудников и ускорение подготовки управленческих решений.

«Сегодня цифровая трансформация государственного управления выходит на новый этап. Недостаточно просто цифровизировать документы – важно обеспечить быстрый и корректный доступ к знаниям внутри ведомства. ИИ в госсекторе нужен не просто для написания текстов. Его цель – помогать с поиском в утверждённых нормативах и правилах. Наша задача – сделать так, чтобы сотрудник мог за минуты найти нужный регламент или поручение, не рискуя использовать устаревшую информацию», – сказал Владимир Манеров, генеральный директор Teamly.

По его словам, ключевой запрос со стороны государственных организаций – безопасность, контроль доступа и возможность работы в закрытом контуре инфраструктуры.

Платформа Teamly включена в Единый реестр российского программного обеспечения (запись №14314) и поддерживает развёртывание on-premise – в закрытом контуре инфраструктуры заказчика.

На фоне ограничений на использование зарубежного ПО и усиления требований к информационной безопасности, хорошим решением для компаний становятся отечественные сервисы. В стратегических документах государства о цифровой трансформации закреплено, что применение ИИ в органах власти должно носить системный характер и охватывать ключевые процессы – от обработки данных и документооборота до помощи в разработке управленческих решений.

С учётом ориентиров до 2030 г. внедрение ИИ-инструментов в процессы государственного управления будет расширяться. На первое место выйдет работа с нормативной базой, внутренними регламентами и аналитическими материалами в защищённой инфраструктуре.