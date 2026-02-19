Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Искусственный интеллект
|

Teamly представила ИИ-инструмент для работы с нормативной базой госорганов

Российская платформа Teamly представила решение Teamly AI – систему умного поиска по внутренним документам и базам знаний, которую можно быстро внедрить в работу ведомств и подведомственных структур.

Ранее цифровая трансформация госсектора была сосредоточена на переводе процессов в электронный формат. Сегодня на первое место выходит работа с большим объемом накопленных данных – нормативными актами, регламентами, методическими материалами и служебной документацией.

В крупных организациях сотрудники могут тратить много времени на поиск актуальной версии документа или регламента. В масштабах страны для тысяч сотрудников это означает значительные затраты рабочего времени и рост операционной нагрузки на аппарат.

Teamly – российская платформа управления знаниями и документами с интеллектуальным поиском по внутренним данным организации.

Система позволяет: искать информацию по смыслу во всех нормативных и распорядительных документах, которые есть в базе; формировать ответы на основе утверждённых регламентов и инструкций; централизовать базы знаний подразделений; контролировать версии документов и разграничивать права доступа; сократить время подготовки служебных материалов.

По данным разработчика, в организациях с большим объёмом документации время поиска информации сократилось с 15–20 минут до 1–2 минут на один запрос. В масштабах ведомства это может означать снижение нагрузки на сотрудников и ускорение подготовки управленческих решений.

«Сегодня цифровая трансформация государственного управления выходит на новый этап. Недостаточно просто цифровизировать документы – важно обеспечить быстрый и корректный доступ к знаниям внутри ведомства. ИИ в госсекторе нужен не просто для написания текстов. Его цель – помогать с поиском в утверждённых нормативах и правилах. Наша задача – сделать так, чтобы сотрудник мог за минуты найти нужный регламент или поручение, не рискуя использовать устаревшую информацию», – сказал Владимир Манеров, генеральный директор Teamly.

Защищенная ОС как фундамент киберустойчивости: что нужно знать о безопасности Astra Linux 1.8
Российская ОС: код доверия

По его словам, ключевой запрос со стороны государственных организаций – безопасность, контроль доступа и возможность работы в закрытом контуре инфраструктуры.

Платформа Teamly включена в Единый реестр российского программного обеспечения (запись №14314) и поддерживает развёртывание on-premise – в закрытом контуре инфраструктуры заказчика.

На фоне ограничений на использование зарубежного ПО и усиления требований к информационной безопасности, хорошим решением для компаний становятся отечественные сервисы. В стратегических документах государства о цифровой трансформации закреплено, что применение ИИ в органах власти должно носить системный характер и охватывать ключевые процессы – от обработки данных и документооборота до помощи в разработке управленческих решений.

С учётом ориентиров до 2030 г. внедрение ИИ-инструментов в процессы государственного управления будет расширяться. На первое место выйдет работа с нормативной базой, внутренними регламентами и аналитическими материалами в защищённой инфраструктуре.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИТ-директор Sokolov в интервью CNews о применении ИИ: от проектирования украшений до составления графика продавцов

Мишустин распорядился создать федеральную ГИС для цифровизации ЖКХ

Как ИИ и Digital Q меняет профессию тестировщика: опыт «Диасофт»

В России женщины чаще мужчин сообщают мошенникам секретные коды из SMS

Александр Светкин, Microsoft: Роль ИИ смещается от обнаружения аномалий к помощи в устранении инцидентов

«1С» купила контроль долю в разработчике платформы для управления страховками

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Лучшие гаджеты для автомобилистов: выбор ZOOM

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще