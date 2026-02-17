«МегаФон» ускорил мобильный интернет для медучреждений Чебоксар

Сотрудники и пациенты медицинского комплекса на проспекте Ленина в Чебоксарах теперь могут пользоваться цифровыми сервисами с большим комфортом. Инженеры «МегаФона» установили телеком-оборудование с поддержкой сети четвёртого поколения вблизи центральной городской больницы, поликлиники и частного медицинского центра.

Новое оборудование работает сразу в трех диапазонах частот: низком, среднем и высоком. Такое решение гарантирует качественное покрытие и уверенное проникновение сигнала внутрь зданий с большим количеством кабинетов, палат и лабораторий. После его запуска максимальная скорость мобильного интернета в локации достигает 220 Мбит/c.

«Когда речь идет о здоровье, надежная связь приобретает особое значение. Родственники пациентов оперативно узнают об их состоянии, врачи проводят онлайн-консультации, а администрация использует современные технологии для улучшения качества обслуживания. Уже в первый месяц действия оборудования здесь прокачали 12 ТБ интернет-трафика, что равно объему более 8,2 тыс. фильмов в разрешении для смартфона», — сказал руководитель технической службы «МегаФона» в Чувашии Дмитрий Ефаринов.

Кроме того, новые скорости мобильного интернета стали доступны жителям близлежащих домов на улицах Космонавта Николаева, Энгельса и проспекте Ленина. Быстрая загрузка действует и в расположенных рядом детском парке и сквере.