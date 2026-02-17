GloraX сэкономил более 20 млн млн рублей при переходе на единую платформу управления данными в строительстве

Типичная карта движения данных между ИТ-системами в девелоперской компании представляет собой запутанную схему, которую порой сложно воспроизвести даже ИТ-директору. Быстрый рост команды и количества цифровых продуктов, слияние подразделений и другие структурные изменения приводят к тому, что в одном контуре работает ПО от разных вендоров со схожим функционалом. В то же время ИТ-департамент тратит немало средств и времени на обслуживание и интеграцию ПО между собой.

На ежегодной деловой конференции, организованной российской ИТ-компанией Sarex, Артём Вайтицкий, директор департамента цифрового управления девелопментом GloraX, поделился опытом перехода на единую платформу управления данными на проектах строительства и раскрыл сумму, которую девелоперу удалось сэкономить в 2025 году благодаря такому подходу.

Считать экономию эксперт предложил через оптимизацию ТСО – совокупной стоимости владения ИТ-системами. Эта стоимость складывается из прямых затрат – стоимости лицензий за продукт, расходы на инфраструктуру – и затрат косвенных, к которым относятся стоимость администрирования и проектов внедрения и обучения сотрудников. Но настоящей «черной дырой» для ТСО, по мнению Артёма Вайтицкого, является стоимость реализации интеграций между системами, которые в компаниях зачастую не считают. В GloraX систематизировали все составляющие ТСО, разделили их на три категории – «лицензии», «интеграции» и «команда» – и рассчитали экономию по каждой из них.

«Обычно, для сопровождения всего цикла строительных-монтажных работ проекта, используются три-четыре ИТ-продукта: ПО для планирования, СОД (среда общих данных), ПО для контроля строительства и работы с нормативно-справочной информацией, – рассказывает Артём Вайтицкий. – Мы проанализировали наш стек, состоящий из ПО разных вендоров, и пришли к выводу: желая получить максимально широкий функционал, мы частично его дублируем. В 2025 году мы оптимизировали портфель в этом направлении и, перейдя на единую платформу Sareх, сэкономили 53% от стоимости прошлого года только на лицензиях.

Чтобы понять, сколько можно сэкономить на интеграциях при переходе на единую платформу управления данными, Артём Вайтицкий предложил рассмотреть процесс работы с замечаниями, классический для девелопера: «Цепочка передачи данных выглядит так: операционный контроль, затем приемочный контроль, далее – передача, дефектовка перед сдачей квартиры клиенту, потом работа с гарантийными обязательствами и аудит на стороне собственника. Чтобы данные передавались бесшовно, нам требуется минимум четыре интеграции – между «приемочным контролем» и «передачей», между «гарантийными обязательствами» и «аудитом на стороне собственника». Также необходимы интеграции статистики по замечаниям с процессом планирования и с СОД для связи с актуальной документацией. Коммерческая стоимость разработки одной интеграции стоит примерно 1 млн. руб., поддержка каждой – разработчиками, также дополнительные затраты. Таким образом, при «зоопарке систем», компании в среднем тратят более 8 млн рублей на реализацию и поддержку интеграций.».

«Команда» – третий и последний ключевой элемент, который влияет на ТСО. По словам Артёма Вайтицкого, затраты на этот блок уменьшаются за счёт снижения количества трудочасов на обучение и внедрение различных систем, а также повышения удовлетворенности пользователей – на это ориентирована система KPI продуктовой команды. После внедрения единой платформы управления данными и изменения подхода к обучению этот блок стал дешевле более чем на 1 млн руб. в год.

«В итоге, отказавшись от «зоопарка систем» и перейдя на единую платформу управления данными в стройке, наша компания сэкономила на стоимости владения (ТСО) более 20 млн руб. в год, – подводит итог Артём Вайтицкий. – Это большая сумма для ИТ-подразделения, бюджет которого традиционно формируется исходя из факта контрактации на следующий год.

С учетом тенденции рынка и консервативных прогнозов хода продаж в 2026 году задача оптимизации бюджетов для многих компаний будет актуальной».