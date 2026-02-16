Разделы

ПО Веб-сервисы Искусственный интеллект axenix
|

У «Алисы AI» появился инлайн-бот: теперь к ней можно обращаться прямо в чатах мессенджера

Пользователям стал доступен инлайн-бот «Алисы AI»: с его помощью можно обратиться к нейросети прямо из строки для ввода сообщения в мессенджере — и не нужно переходить в чат с ботом или добавлять его в переписку. Инлайн-бот уже доступен в Telegram, в будущем он может появиться и в других мессенджерах. Например, с помощью такого бота можно попросить «Алису AI» в чате с друзьями, чтобы она проверила на достоверность факт или сгенерировала картинку, и нейросеть сделает это в той же переписке за считанные секунды. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Инлайн-бот «Алисы AI» работает так же, как и другие аналогичные боты — например, @pic или @gif в Telegram. В этом мессенджере инлайн-бот нейросети доступен и в личных сообщениях, и в групповых чатах.Чтобы его вызвать, нужно в поле ввода написать @alisa и через пробел ввести свой запрос, а затем во всплывшем окне нажать «Спросить Алису». К примеру, можно написать «@alisa кто на Олимпиаде занял первое место по бобслею?», «@alisa куда сходить сегодня вечером в Москве с друзьями, чтобы активно провести время?» или «@alisa нарисуй моего руководителя в виде капитана космической станции».

Через инлайн-бот к «Алисе AI» можно обращаться с самыми разными запросами и формулировать их так, как они приходят в голову. Нейросеть поможет разобраться в сложных темах, проверит факты или утверждения и укажет источники, использованные для ответа, сгенерирует текст, найдет актуальную информацию на основе данных из «Яндекс Поиска» и «Карт», переведет любую фразу с русского языка на английский.

Защищенная ОС как фундамент киберустойчивости: что нужно знать о безопасности Astra Linux 1.8
Российская ОС: код доверия

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как построить масштабируемую систему документооборота для тысяч пользователей

Мишустин распорядился создать федеральную ГИС для цифровизации ЖКХ

Видеоконференции как основной инструмент бизнеса: критерии выбора в 2026 году

«Авито» запустит собственную рекламную сеть и будет продавать рекламу на сторонних ресурсах

CNews Analytics опубликовал карту «Рынок российских ПАК»

В России готовится запрет на создание аудио и видео подделок реальных людей

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты для автомобилистов: выбор ZOOM

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще