У «Алисы AI» появился инлайн-бот: теперь к ней можно обращаться прямо в чатах мессенджера

Пользователям стал доступен инлайн-бот «Алисы AI»: с его помощью можно обратиться к нейросети прямо из строки для ввода сообщения в мессенджере — и не нужно переходить в чат с ботом или добавлять его в переписку. Инлайн-бот уже доступен в Telegram, в будущем он может появиться и в других мессенджерах. Например, с помощью такого бота можно попросить «Алису AI» в чате с друзьями, чтобы она проверила на достоверность факт или сгенерировала картинку, и нейросеть сделает это в той же переписке за считанные секунды. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Инлайн-бот «Алисы AI» работает так же, как и другие аналогичные боты — например, @pic или @gif в Telegram. В этом мессенджере инлайн-бот нейросети доступен и в личных сообщениях, и в групповых чатах.Чтобы его вызвать, нужно в поле ввода написать @alisa и через пробел ввести свой запрос, а затем во всплывшем окне нажать «Спросить Алису». К примеру, можно написать «@alisa кто на Олимпиаде занял первое место по бобслею?», «@alisa куда сходить сегодня вечером в Москве с друзьями, чтобы активно провести время?» или «@alisa нарисуй моего руководителя в виде капитана космической станции».

Через инлайн-бот к «Алисе AI» можно обращаться с самыми разными запросами и формулировать их так, как они приходят в голову. Нейросеть поможет разобраться в сложных темах, проверит факты или утверждения и укажет источники, использованные для ответа, сгенерирует текст, найдет актуальную информацию на основе данных из «Яндекс Поиска» и «Карт», переведет любую фразу с русского языка на английский.