Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь
|

МТС расширила сеть LTE в Сегеже

МТС провела рефарминг сотовой сети в городе Сегежа Республики Карелия. Это позволило повысить стабильность сигнала и расширить ёмкость используемого в регионе частотного диапазона. Кроме того, в восточной части города было установлено новое телеком-оборудование МТС, обеспечившее высокоскоростным интернетом и голосовой связью жителей многоквартирных домов на улице Кирова.

Технические специалисты МТС провели модернизацию телеком-оборудования на территории города, добавив более современный и высокотехнологичный диапазон LTE-900. Теперь жители Сегежи обеспечены доступом к надежной и «дальнобойной» сети, которая покрывает все районы города и стабильно работает даже внутри зданий.

Проведённые работы также позволили расширить зону действия VoLTE – технологии, переводящей обычные голосовые вызовы в сеть нового стандарта. Технология обеспечивает мгновенное соединение, сверхчеткую передачу голоса с ощущением присутствия собеседника в комнате, а также возможность пользоваться онлайн-сервисами во время разговора по телефону. Доступ к VoLTE можно активировать в настройках смартфона.

«Чтобы наши абоненты могли комфортно пользоваться всеми цифровыми сервисами, мы постоянно проводим работы по расширению ёмкости и улучшению качества сети во всех районах региона. Сегежа — один из ключевых промышленных центров на северо-западе России, поэтому цифровизация здесь приобретает особое значение. Модернизация и расширение сети позволяют создать условия для внедрения новых технологий, повышения качества связи и расширения цифрового охвата, что напрямую способствует социально-экономическому развитию региона», — сказал директор МТС в Республике Карелия Александр Кочкин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Тренды и антитренды: чего ждет ИТ-рынок за горизонтом 2026 года

В мире дефицит копеечных устройств, превращающих обычные ТВ в умные. По их производству нанесли жестокий удар нейросети

Как цифровизация идей сотрудников помогает производству экономить миллионы

Уходит в отставку гендиректор Boston Dynamics, сделавший компанию великой

Как построить масштабируемую систему документооборота для тысяч пользователей

Россия под атакой. Доля шпионских кибератак на органы власти и НИИ страны выросла до 37%

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Лучшие устройства Dreame на распродаже 14 февраля: выбор ZOOM

Восстание гаджетов: 7 случаев травм и ожогов от наушников и носимой электроники

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще