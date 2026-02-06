Разделы

«Ростелеком» в Астрахани запустил чат-бота для записи к врачу через Max

«Ростелеком» совместно с «РТ МИС» запустил в тестовом режиме в Астрахани сервис доступа к медицинскому обслуживанию через национальный мессенджер Max. Проект реализован по инициативе министерства здравоохранения Астраханской области. Онлайн-запись к медицинским специалистам возможна благодаря единой медицинской информационной системеЕЦП.МИС»). Сервис интегрирован с приложением «Госуслуги» и позволяет жителям с помощью специального чат-бота самостоятельно записаться к врачу, выбрать удобную дату и время визита.

Алексей Николаев, заместитель министра здравоохранения Астраханской области, сказал: «Интеграция с национальным мессенджером — это вызов сегодняшнего дня. Сервис работает круглосуточно и помогает избежать длительного ожидания. Сейчас ведется работа по интеграции в Max телемедицинских консультаций. Связаться с врачом можно будет с помощью видеосвязи. Это во многом упростит взаимодействие врача и пациента. Цифровые сервисы и услуги способствуют улучшению общего уровня медицинской помощи и повышают удобство для пациентов».

Сервис только набирает популярность — за прошедшую неделю через чат-бота к врачу записалось более 6,5 тыс. человек, это порядка 4% от общего числа записей. Для онлайн-записи доступно более 10 профильных специалистов, включая врачей общей практики, психологов, неврологов и других докторов. Учреждения здравоохранения регулярно следят за наличием свободного времени для записи.

Как «Энергосбыт плюс» автоматизировал ключевые CRM-процессы на российском техстеке
цифровизация

Алексей Яковенко, директор Астраханского филиала «Ростелекома», сказал: «Электронные госуслуги уверенно вошли в повседневную жизнь астраханцев. Ежедневно жители нашего региона обращаются в органы власти с помощью сервисов портала. Благодаря национальному приложению мы еще больше упростим контакт пользователей с медицинскими учреждениями. Это особенно значимо в условиях, когда цифровые сервисы могут быть ограничены, а сообщения через Max остаются доступными. Запуск нового сервиса — важный шаг на пути цифровой трансформации региона и повышения качества медицинского обслуживания населения».

Чтобы воспользоваться записью через чат-бота, необходимо быть зарегистрированным и авторизованным на портале «Госуслуги». Для записи к врачу нужно перейти по специальной ссылке, через QR-код или написать в строке поиска мессенджера запрос «Запись к врачу». Система автоматически найдет результат. После запуска сервиса пользователю нужно будет ввести свой СНИЛС и дату рождения. Эти действия нужно выполнить один раз, в дальнейшем данные сохранятся в системе и запись к врачу будет оформляться быстрее. Затем цифровой помощник определит поликлинику, к которой прикреплен человек и предложит врача. Пациенту нужно лишь выбрать дату и время визита.

