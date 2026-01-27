«Первый Бит» перевел БЭТ на «1С:ERP УПП»

ИТ-интегратор «Первый Бит» (офис «Спортивная») объявил о завершении проекта по переходу с устаревшей платформы «1С:Управление производственным предприятием» («1С:УПП») на современную систему «1С:ERP Управление предприятием» для БЭТ (АО «БЭТ»), производителя железобетонных элементов железнодорожного пути для РЖД.

Внедрение охватило две производственные площадки в Энгельсе и Вязьме и обеспечило сквозную цифровизацию ключевых процессов. В «1С:ERP» автоматизировано 250 рабочих мест. Проект был реализован командой офиса «Спортивная» в оговоренные сроки (апрель 2024 – февраль 2025) без превышения бюджета.

До перехода на ERP компания столкнулась с разрозненностью данных, бременем ручной консолидации информации в Excel и отсутствием оперативной управленческой отчетности. Такая ситуация затрудняла контроль над производством и логистикой.

Таким образом, целями проекта стала не только миграция со снятой вендором с поддержки «1С:УПП», но и повышение эффективности производства и логистики, а также обеспечение полной прослеживаемости процессов и контроля за запасами. Новое решение позволило создать единую информационную среду, охватывающую закупки, производство, управление качеством и движение товарно-материальных ценностей.

«Основным вызовом стала глубокая адаптация типовой ERP под уникальные отраслевые процессы, особенно при производстве комплектов железобетонных брусьев стрелочных переводов. Мы реализовали сложные маршруты с полной прослеживаемостью, серийный учет многосоставных полуфабрикатов и механизмы работы с незавершенным производством, сохранив при этом типовую архитектуру системы для надежности и масштабирования», — отметил руководитель проектов офиса «Спортивная» компании «Первый Бит» Роман Викторов.

Особенностью внедрения стала интеграция ERP не только с другими корпоративными системами («1С:MDM», «1С:ТОиР», «1С:LIMS»), но и с промышленным оборудованием — автоматизированными бетонно-смесительными установками и весовыми комплексами. Это позволило замкнуть цифровую цепочку управления производством: отслеживать каждый этап от приемки сырья до отгрузки готовой продукции.

С учетом высокой степени неопределенности и множества уникальных особенностей процессов, проектная команда заказчика и подрядчика приняла решение использовать гибридную методологию Scrumban — сочетание Scrum и Kanban, ориентированное на гибкое и поэтапное управление.

«Внедрение ERP дало нам главное — полную прозрачность и контроль над производством в реальном времени. Мы унифицировали процессы на двух заводах, повысили точность данных и значительно сократили время на принятие управленческих решений. Система обеспечила прослеживаемость даже для таких сложных продуктов, как брусья стрелочных переводов, что было критически важно для нашего сотрудничества с РЖД», — сказал директор департамента информационных технологий БЭТ Александр Гранов.

Результатом перехода стала работающая замкнутая цифровая экосистема для БЭТ, которая не только решила текущие задачи управления, но и заложила основу для тиражирования решения на другие заводы компании.