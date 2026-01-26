Система «Приоритет» от Digital Design подтвердила совместимость с «Ред ОС М»

Компании «Ред софт» и Digital Design завершили проверку работы системы документационного управления «Приоритет» на мобильной операционной системе «Ред ОС М». Испытания подтвердили, что решение корректно функционирует на устройствах под управлением отечественной ОС. Об это CNews сообщили представители «Ред софт».

В ходе тестирования была подтверждена стабильная работа основных функций СДУ «Приоритет» в среде «Ред ОС М»: создание, согласование и регистрация документов, работа с резолюциями и поручениями, а также контроль их исполнения. Полученные результаты позволяют применять систему в государственных структурах и компаниях с повышенными требованиями к информационной безопасности и импортонезависимости.

«Ред ОС М» – российская мобильная операционная система, разработанная компанией ««Ред софт»». Внесена в реестр отечественного ПО (№19638 от 18 октября 2023 г.), что подтверждает соответствие стандартам Минцифры России и возможность использования госорганами и компаниями с госучастием. «Ред ОС М» поддерживает работу отечественных СКЗИ и не содержит сервисов Google. Доступ к приложениям обеспечен через предустановленный RuStore. «Ред ОС М» позволяет сочетать в одном устройстве два режима работы: мобильный и настольный. В мобильном режиме пользователи получают привычный интерфейс и высокую производительность за счет запуска приложений Android без эмуляции. В настольном режиме устройство позволяет подключить мышь, клавиатуру и дисплей (при помощи кабеля или по беспроводному протоколу Wireless Display), а также пользоваться Linux-приложениями.

СДУ «Приоритет» – решение для комплексной автоматизации документооборота и управленческих процессов с применением искусственного интеллекта. Система разработана на платформе Docsvision и зарегистрирована в реестре отечественного ПО (№273).

Система автоматизирует работу с документами и поручениями, интегрируется с государственными системами (МЭДО, ССТУ, ПОС и др.), поддерживает юридически значимый ЭДО с УКЭП и обработку ДСП-документов, включает работу с обращениями граждан в соответствии с требованиями Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ, работу руководителей на мобильных устройствах (онлайн/офлайн) и долговременный электронный архив.