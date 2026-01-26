Разделы

От медицины до энергетики: столичные предприятия наращивают выпуск кабелей и расширяют ассортимент

Московские заводы выпускают инновационные кабельно-проводниковые изделия для промышленности, транспорта, телекоммуникаций и космоса. С января по ноябрь 2025 г. компании, занятые в отрасли, увеличили объемы производства кабелей и специализированной арматуры более чем в полтора раза по сравнению с тем же периодом 2024 г. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Кабельная продукция столицы востребована в разных направлениях: от медицины до транспорта в Москве и в регионах России. Сегодня в городе работает около 20 компаний, которые создают изделия широкого применения, а также для использования в сложных климатических и промышленных условиях. За 11 месяцев 2025 г. столичные предприятия нарастили выпуск кабелей и кабельной арматуры более чем в полтора раза — на 63,3 процента — по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Общий объем отгрузки превысил 38 миллиардов рублей», — отметил Анатолий Гарбузов.

В 2025 г. динамичное развитие показал один из ведущих российских производителей — завод «Спецкабель». За отчетный год компания переработала 1285 тонн меди, сохранив показатели объемов производства и выручки на уровне двух предыдущих лет.

Сотрудники активно занимались наукоемкими проектами, что позволило освоить выпуск около 20 новых серий продукции. Например, на рынок вывели микроскопические провода для нейро- и кардиостимуляторов и кабели для систем многоканального мониторирования электрокардиограммы по Холтеру.

«Важнейшее событие — реализация проекта по строительству кабельного завода в Москве площадью порядка 33 тысяч квадратных метров, предназначенного для производства современных кабелей на базе крупногабаритного и высокопроизводительного оборудования. Проект позволит создать простые и эффективные технологические цепочки и закрыть потребности российской промышленности в кабельной продукции, тем самым обеспечивая стране стратегическую независимость и технологическую устойчивость», — сказал генеральный директор компании Алексей Ушаков.

PostgreSQL по-русски: как вывести отечественные СУБД на мировой уровень
Цифровизация

Новый объект расположится на востоке столицы в рамках масштабного инвестиционного проекта. После ввода площадей в эксплуатацию здесь смогут трудоустроиться более 300 специалистов технического профиля.

Среди крупнейших игроков на рынке — московский завод «Эстралин». Компания предлагает клиентам полный ассортимент продукции для кабельных линий высокого и сверхвысокого напряжения 60–500 кВ: силовой кабель, арматуру и аксессуары, системы мониторинга и сопутствующие материалы для прокладки и монтажа. Предприятие также оказывает полный комплекс услуг в процессе строительства кабельных линий — от проектирования до ввода объекта в эксплуатацию.

Продукция компании востребована не только в России, но и за рубежом: от СНГ до Латинской Америки и Африки. В 2025 г. продолжилась работа в целях обеспечения надежности энергосистемы России и Москвы. В портфеле — реализация проектов в таких странах, как Доминиканская Республика, Мексика и Замбия.

