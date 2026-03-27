Россияне выпустили суверенные клавиатуры без проводов и батареек. У них разные размеры, но одинаковый дизайн

В российской рознице появились беспроводные клавиатуры отечественного бренда Lunnen. Он принадлежит «Яндекс Фабрике». Моделей пока четыре, все входят в линейку Work, работают от аккумулятора и могут подключаться по USB-адаптеры или Bluetooth. Есть нативная поддержка Android и iOS, но в Linux новинки пока не работают.

Квартет клавиатур

Российский интернет-гигант «Яндекс» сообщил CNews о своем выходе на отечественный рынок клавиатур. Под своим дочерним брендом Lunnen, принадлежащем «Яндекс Фабрике», он выпустил четыре модели – все беспроводные и тонкие, с ножничным механизмом кнопок, как у современных ноутбуков.

Новинки входят в линейку Work и избавляют от необходимости менять батарейки. Они работают от встроенного аккумулятора, заряда которого хватит более чем на 300 часов автономной работы.

Клавиатуры получили одинаковый дизайн, но разные размеры – S, M и L, а также модель L Pad. S – это самая компактная клавиатура, у нее нет блока цифровых клавиш (numpad) и стрелок. Найти эти стрелки можно модели М, а версия L получила и стрелки, и numpad. Отдельная модификация L Pad – это та же модель L, но со встроенной нишей под смартфон, планшет или электронную книгу с экраном до 12 дюймов.

К моменту выхода материала клавиатуры Lunnen были доступны только на «Яндекс Маркете». Цена устройств на момент выпуска материала – 3620 руб. (S-версия), 3740 руб. (М-версия), 3910 руб. (L-версия) и 4030 руб. (L Pad).

Сравнение цен

Размеры новинок: 290х130х10 мм (S), 340х130х10 мм (М), 420х130х10 мм (L) и 440х140х20 мм (L Pad).

Linux? Не слышали

Новые клавиатуры Lunnen отличаются поддержкой сразу четырех операционных систем – Windows, macOS, iOS и Android. Linux в этом списке нет – редакция CNews обратилась к представителям «Яндекс Фабрики» с вопросом о причинах отсутствия поддержки этой ОС и ожидает ответа.

В «Яндексе» рассказали CNews., что любую клавиатуру Lunnen Work можно подключить к трем устройствам одновременно. Переключение между ними осуществляется отдельной комбинацией клавиш.

Вариантов подключения по умолчанию два – Bluetooth или радиоканал 2,4 ГГц (USB-адаптер входит в комплект поставки). Заряжаются клавиатуры по комплектному кабелю USB-C, что в теории позволяет подключать их по нему к компьютеру, планшету или смартфону. CNews направил вопрос об этом представителям «Яндекс Фабрики».

Аккумулятор один, аппетиты разные

Все четыре клавиатуры Lunnen Work получили встроенный аккумулятор емкостью 1000 мАч. При этом время автономной работы у них разное – 309 часов на одном заряде у L и L Pad, 319 часов у модели M и 324 часа у модели S. Разъем зарядки находится на заднем торце корпуса, рядом с ползунком включения.

Новинки располагают встроенной подсветкой клавиш белого цвета, яркость которой можно регулировать вплоть до полного отключения. Сами клавиши имеют ножничный механизм – такой используется в подавляющем большинстве современных ноутбуков. Он проверен годами, хотя Apple в свое время пыталась заменить его на фирменный механизм «бабочка», но потерпела оглушительное и очень дорогостоящее фиаско.

Алюминия на всех не хватило

Три клавиатуры Lunnen Work из четырех получили прочный алюминиевый корпус. Оставшаяся выполнена из пластика и имеет внутри себя металлическую усиливающую пластину.

Примечательно, что пластиковый корпус достался самой дорогой клавиатуре в линейке – L Pad. Критерии выбора материала для новых клавиатур Lunnen в «Яндекс Фабрике» не раскрыли.

Собственная фабрика «Яндекса»

«Яндекс Фабрика», создатель устройств Lunnen – это новое бизнес-направление «Яндекса». Оно существует и развивается сентября 2024 г.

«Фабрика» управляет множеством брендов устройств. В их числе – Commo (аксессуары для мобильных устройств), Nocord (инструменты) и Lunnen (компьютерная периферия).

Под маркой Lunnen «Яндекс Фабрика» продает ноутбуки, планшеты, мониторы и теперь клавиатуры. Устройства относятся к различным ценовым сегментам.