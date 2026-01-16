Экосистема «Умного города» «Росатома» в 2025 г. расширила применение искусственного интеллекта

Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) и Интернета вещей (IoT) в управление городским хозяйством стало ключевым вектором развития цифровой экосистемы Росатома в 2025 г. Дивизион госкорпорации АО «Росатом Инфраструктурные решения» (РИР) реализовал порядка 40 проектов в 17 городах и двух регионах России. Об этом CNews сообщили представители «Росатома».

Работы включали цифровую трансформацию ресурсоснабжения, создание интеллектуальных систем видеонаблюдения и общественной безопасности, внедрение IoT-решений, а также масштабирование сервисов платформы «Умный город». На сегодняшний день география проектов охватывает более 200 городов и 15 регионов.

Приоритетом 2025 г. стало объединение больших данных и инструментов ИИ для повышения управляемости процессов и снижения операционных затрат. Показательный пример — внедрение технологий искусственного интеллекта в управление ЖКХ Обнинска. Это позволило автоматизировать до 80% диспетчерских операций и сократить время реагирования на инциденты в шесть раз (с 6 часов до 1 часа). Функция предиктивной аналитики, предупреждающая о возможных авариях, обеспечила снижение затрат на ремонт оборудования на 10–20% по сравнению с предыдущими периодами.

Высокую эффективность продемонстрировали решения для коммерческого сектора и городской среды. Внедрение IoT‑платформы в диспетчерском центре офисного здания принесло экономию 3,4 млн руб. за год (29% от затрат) за счет оптимизации работы систем освещения и климат-контроля. В направлении развития городских пространств драйвером стали интеллектуальные парковки. Реализованные в 2025 г. проекты позволили разгрузить улично-дорожную сеть и упорядочить трафик. Расчеты показывают, что при оборудовании 1500 мест экономический эффект позволяет окупить затраты на организацию «умных парковок» менее чем за два года и генерировать более 100 млн руб. в городской бюджет на дальнейшее развитие инфраструктуры.

Платформа «Умный город» в 2025 г. продолжила наращивать функционал на базе ИИ. Нейросети оптимизируют контроль за вывозом бытовых отходов, классифицируют обращения жителей, формируют автоматические уведомления и ускоряют поиск событий в архивах видеонаблюдения. Сервисами платформы постоянно пользуются 74 тыс. человек. Через модуль обратной связи решено более 70 тыс. вопросов жителей, из которых 20 тыс. — в 2025 г.

Модернизация цифровых сервисов прошла в городах присутствия АЭС при поддержке Концерна «Росэнергоатом». Так, в Балакове продолжилось развитие системы автоматизированного сбора показаний приборов учета на базе собственной «Инфраструктурной IoT-платформы», а Волгодонск запустил сервисы «Оперативные оповещения» и «Нестационарные торговые объекты». В Десногорске модернизация сегментов видеонаблюдения позволит увеличить скорость передачи данных в 10 раз. Параллельно в Заречном была усилена система безопасности за счет внедрения видеоаналитики с распознаванием автомобильных номеров, платформа «Умный Нововоронеж» обновлена до актуальной версии, а в Удомле для комфорта пассажиров установлены «умные» остановочные павильоны.

«Каждый из реализованных проектов решает конкретные задачи жителей, будь то экономия времени, прозрачность коммунальных расчетов или безопасность. Мы не просто внедряем технологии, а создаем целостную экосистему, где инфраструктурные решения «Росатома» становятся основой для устойчивого и интеллектуального развития городов», – отметила генеральный директор АО «Росатом Инфраструктурные решения» Ксения Сухотина.