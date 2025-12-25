«Авито»: россияне стали на 30% чаще заказывать товары с доставкой

Аналитики «Авито» изучили, как за год изменилось количество товаров, заказанных и отправленных с доставкой. Оказалось, что этот показатель вырос почти на треть, а число покупателей, готовых заказывать с доставкой, увеличилось на 13%. В основном таким способом покупают одежду, товары для хобби и запчасти. Об этом CNews сообщили представители «Авито Товаров».

Количество пунктов выдачи Avito Branded Delivery (мультибрендовых ПВЗ, подключенных к «Авито Доставке» напрямую) выросло за год более чем в два раза, а число пунктов выдачи в партнерстве с крупными логистическими компаниями, превысило 80 тыс. В 2025 г. количество товаров, которые отправляли и заказывали с доставкой, увеличилось на 30% по сравнению с 2024 г. При этом число покупателей, готовых заказывать с доставкой, выросло на 13%. А продавцов, которые выкладывали объявления с подключенной «Авито Доставкой», стало больше на 11%.

Наибольший прирост по числу заказов товаров с доставкой показал Санкт-Петербург (+43% к 2024 г.). На втором месте расположились Воронеж, Москва и Краснодар с ростом в 42% год к году. Третье место занял Челябинск, показав положительную динамику в 40%.

Самая популярная категория, в которой товары заказывают с доставкой — это «Одежда и аксессуары». На нее пришлось 30% всех заказов с доставкой. На втором месте — «Товары для хобби» с долей 15%. Тройку лидеров замыкают «Запчасти» — на них пришлось 10% заказов. Также в топ-5 — «Красота и здоровье» и «Товары для спорта» с долями 8% и 6% соответственно.

«Доставка — простой способ преодолеть любые расстояния. Теперь не обязательно самому ехать в Тулу за самоваром — в этом году «Авито Доставкой» оттуда отправили 433 самовара. А из Великого Устюга от Деда Мороза переслали 376 подарков для детей. Сегодня нашей логистике по плечу любая дистанция — например, в этом году посылка с брелком преодолела целых 17 260 километров», — сказал Евгений Шапиро, директор по логистике «Авито».