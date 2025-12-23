Разделы

UNO-2372V3 — встраиваемый ПК от Advantech для приложений ИИ в каталоге Corson

Компания Advantech, партнер Corson, представила UNO 2372V3 – компьютер нового поколения, созданный для расширения возможностей в сфере промышленного Интернета вещей. Модель оснащена четырехъядерным процессором Intel® N250 (ранее Twin Lake), высокоскоростным вводом/выводом и памятью DDR5. UNO-2372V3 – высокая эффективность и совершенная графика в безвентиляторном корпусе малого форм-фактора. Об этом CNews сообщили представители Corson.

UNO 2372V3 – сочетание четырехъядерного процессора Intel® N250 и DDR5 SO DIMM объемом до 16 ГБ, обеспечивает эффективную обработку данных. Сетевые возможности реализованы с помощью двух высокоскоростных портов Intel LAN (до 2,5 Гбит/с). Интерфейс ввода/вывода представлен портами USB Type C, HDMI и DisplayPort. Устройство идеально подходит для систем автоматизации, где требуется надежность, высокая скорость обработки данных и гибкость подключения периферийного оборудования.

UNO-2372V3 поддерживает технологию Advantech iDoor для расширения беспроводной связи, связи по полевой шине и дополнительных входов/выходов. Это три встроенных слота M.2 (B-Key, E-Key и M-Key) для создания масштабируемых конфигураций из беспроводных модулей, устройств хранения NVMe и интерфейсов полевой связи. И дополнительное преимущество к ним – интегрированный 8-битный интерфейс GPIO, который обеспечивает программируемое управление входами/выходами и большую гибкость и совместимость в системах автоматизации.

Безвентиляторная система охлаждения и беспроводной корпус обеспечивают стабильную работу. Среди функциональных преимуществ UNO 2372V3 –система дистанционного управления, которая позволяет удалённо включать и отключать питание, и конструктивные решения – съемная крышка DIMM и внешний слот для SIM-карты. Широкий диапазон рабочих температур от -20 до 60 °C и входное напряжение 10–36 В постоянного тока подойдут для суровых промышленных условий.

UNO 2372V3 лучше всего проявит себя в приложениях интеллектуальной промышленности, где требуется оптимизация сбора данных и более эффективные решения как на периферии, так и в облаке. Например, на автоматизированных производственных линиях UNO-2372V3 может использоваться в качестве системы управления для проверки герметичности узлов. Через Ethernet и RS-232 устройство собирает данные о давлении и результаты тестов на герметичность, обрабатывает их локально и синхронизирует с MES-системой завода.

