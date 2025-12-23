Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

Россияне выбрали деревни и села, которые подключат к мобильному интернету в 2026 году

В Минцифры подвели итоги голосования за населенные пункты, где проживает от 100 до 1000 человек, которые подключат к высокоскоростному мобильному интернету в приоритетном порядке в 2026 г. Всего в следующем году он появится в 1,5 тыс. деревень и сел. Здесь установят базовые станции 2G/4G. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Голосование в 2025 г. длилось с 25 августа по 9 ноября, в нем приняли участие почти 600 тыс. человек. Отдать свой голос по почте или на Госуслугах могли совершеннолетние россияне, кроме жителей Москвы и Санкт-Петербурга.

Как голосовали: через «Госуслуги» — более 367 тыс. человек; по почте — свыше 221 тыс. человек.

Топ-5 населенных пунктов, за которые отдали больше всего голосов: село Дмитриановское, Ярославская область; село Кужба, Коми; село Большезингереево, Башкортостан; село Усть-Теленгуй, Забайкальский край; деревня Магадеево, Башкортостан.

Самые активные регионы по голосованию: Башкортостан, Татарстан, Омская область, Ульяновская область, Челябинская область.

Окончательный список населенных пунктов, в которых в 2026 г. появится мобильный интернет, будет сформирован после проверки соответствия выбранных поселений требованиям для подключения.

Security Vision TIP: переход от тактических индикаторов к стратегическим решениям
безопасность

Как узнать, попал ли населенный пункт в список: зайти на страницу голосования на «Госуслугах»; под надписью «Статус подключения» в поисковом поле вписать населенный пункт, по нему появится статус.

Голосование за подключение к интернету малочисленных населенных пунктов проходит с 2021 г., за это время связь появилась почти в 7 тыс. деревень и сел. Голосование состоится и в 2026 г.

Минцифры продолжает работу по установке базовых станций. До 2030 г. связь должна быть во всех населенных пунктах с численностью от 100 до 1000 человек.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Топ-10 российских разработчиков СУБД за год увеличили объем выручки на 35%

Обязательная госрегистрация мобильников россиян будет платной. Новые смартфоны подорожают, старые перестанут работать

Как система класса ITAM помогает навести порядок в ИТ-активах

Доигрались с блокировками интернета. Абоненты массово бросают своих операторов и уходят к конкурентам, прихватив свой номер

От продажи «коробки» к гарантированному результату: как меняются запросы рынка

Власти обязали «Билайн», МТС, «Мегафон» и Т2 делиться друг с другом частотами

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete: моющий робот-пылесос с роликовой шваброй

Лучшие доступные ноутбуки 2025 года: хиты продаж

Лучшие устройства Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще