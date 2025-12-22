Большинство ИТ-специалистов считают междисциплинарные навыки обязательными для карьеры

Более половины (68%) специалистов из сферы ИТ считают, что владение навыками из разных сфер — обязательное требование современного рынка труда. При этом 70% уже называют себя специалистами с профессиональными компетенциями из нескольких областей. Такие данные получил онлайн-кампус НИУ ВШЭ в ходе исследования распространенности междисциплинарного подхода для развития карьеры. Об этом CNews сообщили представители НИУ ВШЭ.

Выяснилось, что каждый третий (36%) владеет двумя направлениями, а 26% – тремя и более. Почти четверть респондентов отнесли себя к узким специалистам, а 15% не смогли определиться. Так, 32% оценивают уровень владения дополнительной компетенцией как экспертный, 29% — на среднем уровне, а 27% — как базовый. Чаще всего айтишники, помимо основной специализации, владеют навыками из сфер аналитики и обработки данных (42%), менеджмента (27%), маркетинга (23%), дизайна (15%), экономики и финансов (15%)*. Кросс-навыки они получают в процессе работы над новыми задачами (30%), на курсах (24%), занимаясь самостоятельно (14%), на программах переквалификации (11%), в магистратуре или на втором бакалавриате (6%).

Среди тех, кто является междисциплинарным специалистом, 62% отмечают ситуативное или значительное влияние знаний на их карьеру. Среди основных преимуществ айтишники выделяют широкий кругозор (35%), повышение зарплаты (33%) и быстрый карьерный рост (32%), возможность сменить сферу деятельности и улучшение коммуникации между отделами и департаментами (по 20%)*.

«Сотрудник, способный решать задачи на стыке нескольких дисциплин, становится гораздо более ценным кадром и активом компании. При наращивании кросс-навыков можно отталкиваться от уже имеющегося образования, расширяя зону компетенций из смежной сферы. Мы видим интерес работодателей к специалистам такого рода и, исходя из этого, мы формируем портфель онлайн-программ высшего образования, отвечающих этому запросу. Тренд на междисциплинарность будет только усиливаться, и высшие учебные заведения будут это учитывать при запуске новых программ высшего образования. Восприятия себя в качестве многопрофильного игрока рынка труда чаще всего присуще возрастной категории от 25 до 44 лет, они же в большинстве случаев владеют двумя направлениями. Междисциплинарность как обязательный фактор успеха чаще признают специалисты со стажем от пяти до 10 лет (87%), от 20 до 25 лет (77%) и до пяти лет (75%)», — Юлия Ремезова, директор по онлайн-обучению НИУ ВШЭ.

Каждый четвертый (29%) получил или мог бы получить дополнительное образование, чтобы повысить свою ценность на рынке труда, также мотиваторами являются желание ускорить свой карьерный рост (26%) и иметь уникальный набор навыков (15%), повысить конкурентоспособности (9%). В 6% случаях у ИТ-специалистов нет предпосылок к расширению компетенций*. Опрошенные (76%) уверены, что человек с кросс-навыками должен зарабатывать больше коллег. Большинство (82%) готовы получить вторую специальность при условии повышения оклада.

Более половины представителей ИТ сферы (65%) считают, что через пять лет кросс-специалисты будут востребованы больше, чем узкопрофильные специалисты, 14% воздержались от ответа. Они также поделились своим мнением касательно комбинации навыков, которые будут наиболее востребованы в ближайшее время. Лидируют сочетания ИТ с финансами (45%), маркетингом (44%), менеджментом (30%) и образованием (29%)*.

Методология

Опрос проведен методом онлайн-анкетирования среди 1,265 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих в Московской, Ленинградской, Самарской, Новосибирской, Свердловской, Нижегородской, Челябинской, Омской областях, а также в Республике Татарстан и Краснодарском крае.

* Вопрос предполагал множественный выбор, указаны наиболее популярные ответы респондентов