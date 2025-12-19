2025-й в онлайн-покупках: миллионы заказов, тысячи сэкономленных лет и миллиарды бонусов «Спасибо»

В конце декабря большинство россиян получат персональные итоги 2025 г. на основе своей потребительской активности в финансовых и нефинансовых сервисах экосистемы Сбербанка. Неотъемлемым элементом этой экосистемы давно стали e-com-партнёры банка — сервисы «Самокат», «Купер» и «Мегамаркет». Они проанализировали предпочтения клиентов в 2025 г. и поделились результатами уходящего года в динамично растущей сфере онлайн-ретейла. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

«Самокат»: более 260 млн заказов за год

В 2025 г. россияне делали заказы в «Самокате» более 260 млн раз. Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Красноярск и Казань стали лидерами по числу покупок. Самый объемный заказ года состоял из 702 товарных позиций. Чаще всего покупатели заказывали молоко, бананы, минеральная вода и огурцы. Эти цифры показывают, что для миллионов клиентов удобство и скорость Самоката стали нормой быта. Сервис продолжает дарить горожанам время — а это около 4,8 тыс. минут, или две рабочих недели в год. Самокат доставляет заказы в срок от 15 минут или быстрее, а ассортимент товаров продолжает расширяться.

«Купер»: 1,3 тыс. сэкономленных лет

В уходящем году жители России сэкономили с «Купером» 11,6 млн часов, или 1,3 тыс. лет. Сервис помог сберечь не только время, но и деньги: совокупная экономия клиентов за год достигла 15,8 млрд руб. За скорость голосовали кошельком: сервисом быстрой доставки в «Купере» воспользовались 20,1 млн раз, причем самый оперативный заказ курьер доставил всего за четыре минуты. Самый тяжёлый заказ года — 34 упаковки корма для собак по 15 кг каждая. А самыми загруженными днями у курьеров «Купера» стали 25 января, 22 февраля, 1, 7 и 8 марта, 20 апреля, 1 и 8 мая, 21 июня, 31 августа, 11 ноября, 28, 29 и 30 декабря. В ночное время — между 22:00 и 8:00 — заказы оформили 1,35 млн человек. А больше всего заказов на одного пользователя за год сделали жители Тобольска, Мурманска и Сочи.

«Мегамаркет»: 7,5 млрд бонусов «Спасибо»

За год покупатели «Мегамаркета» списали 7,5 млрд бонусов программы лояльности «СберСпасибо» на свои покупки. В лидерах спроса — таблетки для посудомоечной машины, стиральный порошок, туалетная бумага, подсолнечное масло и бананы.