Подтверждена совместимость «Ред ОС» с мессенджером «Коско»

«Ред Софт» и «Академия Бизнес Решений» объявили об успешном завершении тестирования и сертификации корпоративного мессенджера «Коско» на операционных системах семейства «Ред ОС». Продукт получил официальную поддержку версий «Ред ОС 7.3» и «Ред ОС 8».

Совместимость подтверждает полную функциональную и техническую совместимость «Коско Мессенджера» с ключевой отечественной ИТ-платформой с операционной системой «Ред ОС».

«Ред ОС» – отечественная операционная система, внесенная в реестр российского программного обеспечения Минцифры России и имеющая действующий сертификат ФСТЭК России. «Ред ОС» соответствует нормативно-правовым актам регуляторов рынка и принята в корпоративный стандарт.

«Коско Мессенджер» — это защищенное корпоративное решение для общения, сочетающее обмен сообщениями, проведение видеоконференций и интеграцию с CRM-системами. Продукт обеспечивает эффективную командную работу благодаря единому пространству для текстовых и голосовых коммуникаций, демонстрации экрана и синхронизации с бизнес-инструментами, при этом гарантируя высокий уровень безопасности данных.

Теперь организации, переходящие на отечественное программное обеспечение, могут беспрепятственно внедрять в свою инфраструктуру современный и безопасный коммуникационный инструмент. Это позволяет сохранить привычный для сотрудников уровень функциональности при обмене сообщениями и файлами, обеспечивая при этом непрерывность бизнес-процессов и соблюдение требований информационной безопасности.

«Завершение проверки совместимости с «Ред ОС» – это стратегически важный шаг для нас и наших заказчиков. Мы видим растущий спрос на безопасные отечественные ИТ-решения, и теперь организации могут выстраивать защищенную цифровую среду, используя проверенную связку из нашего мессенджера и надежной операционной системы. Это снижает зависимость от зарубежного программного обеспечения и дает пользователям полноценный привычный инструмент для работы», — сказал Алексей Заболотных, генеральный директор «Академии Бизнес Решений».

«Мы рады, что экосистема решений для «Ред ОС» пополнилась еще одним качественным корпоративным мессенджером. Успешное прохождение тестирования продуктом «Коско» подтверждает его высокую готовность к работе в отечественной ИТ-инфраструктуре. Для наших общих заказчиков это означает возможность создания целостной, безопасной и функциональной рабочей среды на базе российского программного обеспечения», — сказала Анна Авхимович, менеджер отдела технологического партнерства «Ред Софт».