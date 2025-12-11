Разделы

Картами «Сбера» теперь можно платить со смарт‑часов с приложением FlipUp

Клиенты «Сбера» теперь могут оплачивать покупки со смарт‑часов на любых терминалах, принимающих карты «Мир», в том числе без подключения к интернету и без смартфона рядом. Об этом CNews сообщил представитель банка.

В декабре 2025 г. FlipUp запустил приложение в AppGallery и в RuStore. «Сбер» стал партнёром проекта: карты банка уже можно добавить во FlipUp и оплачивать покупки часами на любых терминалах, где принимают карты «Мир».

Вышла Postgres Pro Enterprise 17.6 со значимыми улучшениями для «1С»
Пользователи смогут добавить несколько карт «Мир» для оплаты, настроить их отображение и вибрацию при успешной оплате. После того как карты добавят, пользователи смогут настроить быстрый запуск и платить по всей России, даже если рядом нет телефона и интернета. Для того чтобы добавить карты «Сбера» в приложение FlipUp, необходима актуальная версия приложения «Сбербанк Онлайн 17.0» для операционной системы Android.

FlipUp — финтехстартап и приложение для Android‑смартфонов и смарт‑часов, обеспечивающее бесконтактные платежи. Безопасность обеспечивается токенизацией; реквизиты карт не передаются торговым точкам.

