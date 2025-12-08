МТС: управляющие и нефтесервисные компании Тюмени стали чаще внедрять системы видеонаблюдения

МТС проанализировала спрос на установку систем видеонаблюдения и видеоаналитики в Тюменской области. За 10 месяцев 2025 г. инвестиции со стороны предприятий в такие решения выросли на 26%, а количество компаний, установивших видеонаблюдение, выросло кратно по сравнению с аналогичным периодом 2024 г.

Лидером по внедрению видеонаблюдения в Тюменской области стали управляющие компании - за год количество таких кейсов выросло в 4 раза. В сфере ЖКХ устанавливают IP-камеры для обозрения внутридомового пространства в целях предотвращения порчи имущества и поиска правонарушителей. На втором месте по темпам внедрения — нефтесервисные компании, работающие на месторождениях на севере региона. Количество подключений к видеонаблюдению в данной сфере выросло в 3 раза. Замыкают тройку лидеров строительные компании, которые используют умные технологии для контроля работ и отслеживания перемещения транспорта на объектах, с ростом спроса на 20%.

Технологическим трендом в видеонаблюдении среди тюменских компаний остается спрос на камеры с искусственным интеллектом и машинным зрением, способными распознавать лица, номера машин, например, при въезде на территорию промышленного предприятия или новостройки. Это позволяет компаниям использовать предиктивную аналитику, позволяющую сработать на опережение и предотвратить недопустимое развитие сценариев на объектах.

«В Тюменской области ежегодно мы фиксируем рост спроса на системы видеонаблюдения со стороны бизнеса. Интеллектуальное решение востребовано не только среди управляющих, строительных и нефтесервисных компаний, но и в медицинских, образовательных, культурных и спортивных учреждениях. Для организаций это возможность повысить безопасность сотрудников и клиентов, а также оптимизировать расходы. Так, например, внедрение видеонаблюдения на крупном тюменском заводе позволило снизить себестоимость изготовления запчастей, спецтехники и металлообработки, а застройщикам - существенно сократить издержки на услугах охраны в новом ЖК и исключить вандальные действия на фасадах зданий», — сказала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.