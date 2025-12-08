Разделы

Телеком
|

МТС: управляющие и нефтесервисные компании Тюмени стали чаще внедрять системы видеонаблюдения

МТС проанализировала спрос на установку систем видеонаблюдения и видеоаналитики в Тюменской области. За 10 месяцев 2025 г. инвестиции со стороны предприятий в такие решения выросли на 26%, а количество компаний, установивших видеонаблюдение, выросло кратно по сравнению с аналогичным периодом 2024 г.

Лидером по внедрению видеонаблюдения в Тюменской области стали управляющие компании - за год количество таких кейсов выросло в 4 раза. В сфере ЖКХ устанавливают IP-камеры для обозрения внутридомового пространства в целях предотвращения порчи имущества и поиска правонарушителей. На втором месте по темпам внедрения — нефтесервисные компании, работающие на месторождениях на севере региона. Количество подключений к видеонаблюдению в данной сфере выросло в 3 раза. Замыкают тройку лидеров строительные компании, которые используют умные технологии для контроля работ и отслеживания перемещения транспорта на объектах, с ростом спроса на 20%.

Корпоративная связь без рисков: почему компании переходят на CoWork
цифровизация

Технологическим трендом в видеонаблюдении среди тюменских компаний остается спрос на камеры с искусственным интеллектом и машинным зрением, способными распознавать лица, номера машин, например, при въезде на территорию промышленного предприятия или новостройки. Это позволяет компаниям использовать предиктивную аналитику, позволяющую сработать на опережение и предотвратить недопустимое развитие сценариев на объектах.

«В Тюменской области ежегодно мы фиксируем рост спроса на системы видеонаблюдения со стороны бизнеса. Интеллектуальное решение востребовано не только среди управляющих, строительных и нефтесервисных компаний, но и в медицинских, образовательных, культурных и спортивных учреждениях. Для организаций это возможность повысить безопасность сотрудников и клиентов, а также оптимизировать расходы. Так, например, внедрение видеонаблюдения на крупном тюменском заводе позволило снизить себестоимость изготовления запчастей, спецтехники и металлообработки, а застройщикам - существенно сократить издержки на услугах охраны в новом ЖК и исключить вандальные действия на фасадах зданий», — сказала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Время, когда в офисе банка вас будет встречать робот, не наступит никогда

Конференция CNews «Рынок аналитики и больших данных 2026» состоится 5 марта

Алексей Борщов, «Корус Консалтинг»: На текущем уровне развития ИИ все бизнес-процессы должны контролировать люди

Российский рынок генеративного ИИ в 2025 году вырастет в 5 раз и достигнет 58 миллиардов из-за колоссального спроса

Из рутины — в игру: как FM Logistic вовлекла 7000 сотрудников и ускорила процессы в 3 раза с HRM-порталом

Рынок услуг с использованием БПЛА в России в 2025 году превысил 26 миллиардов

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще