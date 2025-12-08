Разделы

Черная пятница повысила спрос на наушники среди кировчан

МТС проанализировала продажи электроники в своей розничной сети в период ноябрьских распродаж. Кировчане в период скидок купили на 14% больше наушников, чем в предыдущие три недели. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Наибольший спрос пришелся на беспроводные модели и устройства с активным шумоподавлением (84%). Покупатели охотнее выбирали продукцию бюджетного сегмента, средняя цена устройства составила 2,2 тыс. руб. Самыми популярными наушниками в ноябре 2025 г. стали Realme Buds T200 Lite (16%), Huawei FreeBuds SE 3 (8%) и Samsung R410 Galaxy Buds Core (7%).

В «черную пятницу» рост наблюдался и в других крупных категориях товаров. Помимо наушников, наиболее активно кировчане покупали смартфоны. Рост продаж в Кировской области составил 17% по сравнению с предыдущими тремя неделями. В топ популярных устройств вошли Infinix Smart 10, Samsung Galaxy A56 и Xiaomi Redmi A5. Среди планшетов лидерами продаж стали Huawei MatePad SE, Xiaomi Pad SE и Apple iPad.

