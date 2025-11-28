Татарстанцы вошли в пятерку регионов по использованию нейросетей

МТС и Центр аналитики и исследований МТС AdTech провели исследование и выяснили, как татарстанцы и жители других российских регионов применяют нейросети. По количеству пользователей ИИ Татарстан попал в пятерку лидеров без учета столичных регионов. Почти половина татарстанской аудитории исследования использует нейросети для личных целей, а 16% не пользуются вообще. На работе татарстанцы чаще всего прибегают к помощи ИИ для написания текстов, а в личных целях используют его в качестве инструмента умного поиска. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным исследования, пятерку лидеров по количеству пользователей инструментов генеративного искусственного интеллекта — чат-ботов для работы с текстом и сервисов для создания изображений, без учета столичных регионов, возглавил Краснодарский край. Топ--5, уступив Башкортостану, Новосибирской и Свердловской областям, замыкает Татарстан.

Почти половина татарстанцев используют нейросети для личных целей, 31% – и для личных целей, и для работы, 8% – только для работы, а 16% не пользуются ими вообще. На работе почти треть прибегают к помощи ИИ при написании текстов, 13% – для автоматической проверки и систематизации данных, по 9% – для автоматизации процесса документооборота, поиска информации для решения бизнес-задач, а также для создания баннеров, креативов, видео и иллюстраций.

В личных целях нейросети чаще всего служат татарстанцам для умного поиска ответов на вопросы (25%). 17% татарстанцев пишут с ИИ тексты, 12% – консультируются «как со специалистом». Интересно, что 10% жителей региона используют нейросети для беседы, а 5% привлекают умных помощников для изучения иностранного языка. Татарстанцы также применяют ИИ и для создания креативов, причем если простые картинки, аватары и видео создают 11%, то мемы с помощью нейросетей делают только 1% пользователей. В среднем, около пяти минут уходит у пользователей на работу ИИ с текстом, и примерно 13 минут — на создание изображений.

Больше всего используют нейросети люди в возрасте до 24 лет (25%) и в возрасте 35–44 лет (22%). Реже их используют россияне 25–34 лет (13%) и 45–54 лет (17%). Нейросети востребованы и среди людей старшего возраста: среди тех, кому за 55 и старше 65 лет, каждый десятый использует их регулярно. Среди пользователей нейросетей 53% составляют женщины и 47% — мужчины.

Если в 2023 г. среднее количество нейросетей на одного пользователя составляло 1,18, а в 2024 г. — уже 1,25, то в 2025 г этот показатель равен уже 1,40. При этом большинство пользователей закрепились за одним-двумя сервисами, и на фоне слабого роста мультихоминга платформы делают ставку на расширение опыта пользователей в рамках одной платформы.

Исследование МТС AdTech основано на обезличенных данных о входах 32 млн россиян в чат-боты через компьютерные и мобильные браузеры, а также имеющиеся официальные приложения. Ежемесячная активная аудитория определяется как число пользователей, взаимодействующих с сервисом не реже одного раза в месяц.