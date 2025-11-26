Versta.io автоматизировал работу с курьерскими и транспортными компаниями для сервиса путешествий

Цифровой логистический оператор Versta.io автоматизировал для одного из сервисов путешествий взаимодействие и процесс оформления заказов с транспортными компаниями, курьерскими службами и «Почтой России». Теперь заказчик сможет управлять отправкой посылок и корреспонденции через «единое окно». Решение внедрено на базе экосистемы Jira. В результате нагрузка на административно-хозяйственный отдел заказчика снизилась в пять раз. Об этом CNews сообщили представители Versta.io.

Команда сервиса путешествий выросла вдвое, а часть сотрудников работает в гибридном формате. Из-за этого резко увеличился объем не только почтовой, но и курьерской корреспонденции.

При этом штат административно-хозяйственного отдела (АХО) заказчика оставался неизменным. В существующих условиях ручная обработка одного отправления занимала в среднем до 15 минут. Сотрудникам приходилось вручную переносить данные в личный кабинет «Почты России», формировать печатные формы и контролировать оплаты. При необходимости обрабатывать десятки отправлений ежедневно этот процесс стал малоэффективным.

Перед заказчиком стояла задача создать быстрый, автоматизированный и масштабируемый процесс отправки корреспонденции, который был бы встроен в экосистему Jira и не требовал расширения штата.

После анализа доступных на рынке решений был выбран сервис Versta.io, который позволил решить задачи заказчика.

Прежде всего, платформа обеспечивает работу в одном личном кабинете и предполагает единый счет, разделение и контроль затрат по департаментам, проектам и сотрудникам, гибкие настройки. Кроме того, она имеет бесшовную интеграцию с «Почтой России» и другими поставщиками курьерских услуг и транспортными компаниями. Решение Versta.io помогло объединить все этапы работ в единый цифровой процесс.

Для технической реализации проекта были использованы механизмы Jira — триггеры и Webhook-запросы. Это позволило избежать доработок системы со стороны ИТ-команды заказчика, а также сократило временные и финансовые затраты на внедрение.

В результате внедрения время обработки одного почтового отправления сократилось до 2 минут, что позволило в пять раз снизить нагрузку на сотрудников заказчика. Благодаря автоматизации удалось также достичь практически нулевого уровня ошибок при подготовке документов. Все отправления можно отслеживать в системе централизованного контроля в Jira, а прозрачность процесса отправки корреспонденции существенно уменьшила количество уточняющих запросов от сотрудников.

«Изначально процесс отправки корреспонденции отнимал у заказчика много сил и времени. Сперва создавалась заявка на отправку через специальный шаблон. После чего вручную переносились данные в личный кабинет “Почты России” и формировались все необходимые печатные формы, велась отчетность, самостоятельно отслеживались статусы отправлений. Это было медленно и крайне трудозатратно, — отметила Наталья Мажина, сооснователь цифрового логистического оператора Versta.io. — Внедрение платформы позволило снизить нагрузку на сотрудников и повысить качество сервиса. Была проведена системная работа со всеми курьерскими службами в рамках единого интерфейса и интеграции. По сути, данный проект стал наглядным примером того, как административные процессы можно автоматизировать».