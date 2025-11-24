Разделы

«Мангазея» и KTS внедрили систему умного здания в ЖК «Интонация»

ИT-команды девелопера «Мангазеи» и разработчика KTS внедрили систему умного здания в уже готовый ЖК бизнес-класса «Интонация». Разработчики заложили шесть способов зайти в ЖК, автоматический вызов лифта, распознавание номеров на парковке и бронирование мест под машины нерезидентов. Об этом CNews сообщили представители KTS.

Резиденты могут попасть на территорию благодаря автоматическому открытию дверей с BLE, через QR- или pin-код, биометрию, брелок. Пока житель проходит через зону лобби в подъезде, лифт автоматически приезжает и ожидает посадки пассажиров.

Гости и курьеры проходят через звонок на мобильное приложение или по тем же QR и pin-кодам. Когда по выданным жителем доступам кто-то проходит, в приложение MConnect приходит push-уведомление.

Для проезда на паркинг 90% резидентов пользуются UHF-метками — карточками дальнего действия для автоматического открытия ворот. Если житель добавил номер своей машины в приложении, он может попасть на паркинг через систему распознавания номера автомобиля. Для бронирования гостевого парковочного места собственник также оформляет заявку в приложении.

«Нашей общей задачей с KTS было объединить цифровую среду и инженерную инфраструктуру так, чтобы встроенные цифровые сервисы были нативны и незаметны для жителя. Чтобы, проходя на территорию, резидент не чувствовал никаких ограничений, а сервисы наоборот помогали ему. Часто при работе с ИT-подрядчиками вскрывается много нюансов. Например, фишка вроде бы есть, но ее невозможно использовать. Нам хотелось создать функциональные сценарии, чтобы конечный продукт был полезен для потребителя. Благодаря вовлеченности, экспертизе и, что не менее важно, адекватности команды KTS, вместе нам этого удалось достичь», — сказал Вадим Миронов, руководитель направления Smart, девелопер «Мангазея».

