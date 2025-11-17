Разделы

«Битрикс24» представил BitrixGPT 5 — новую версию своей ИИ-модели

Согласно внутренней статистике компании 82% пользователей на платных тарифах уже используют BitrixGPT. Искусственный интеллект используется в «Чатах», «Синках», «Задачах», CRM, «Сайтах», «Ленте», «Почте» — подобных сценариев становится все больше. Об этом CNews сообщили представители «Битрикс24».

BitrixGPT 5 получила обновления, стала более быстрой и размышляющей. Она отвечает на уровне популярных моделей от OpenAI, Google и Anthropic.

BitrixGPT 5 меньше галлюцинирует: перед ответом строит цепочку рассуждений и проверяет вывод.

Модели можно ставить задачи «по-человечески»: она понимает противоречия в постановке задач и сама уточняет данные. Обновленная модель не угадывает, а помогает сделать выбор: предлагает варианты, аргументирует, прогнозирует результат.

Особенность модели в том, что она работает на собственном оборудовании компании в России.

Многие сценарии нового релиза «Битрикс24», вышедшего на прошлой неделе, используют BitrixGPT.

В новом мессенджере «Битрикс24» обновленная модель может распознавать эмоции в аудио и видеосообщениях и отмечать их в расшифровках. Это помогает более точно передавать контекст для тех, кто не смог прослушать сообщение. Также искусственный интеллект может выделять главное в групповых диалогах и разговорах 1-1, собирать резюме беседы и присоединяться к брейнштормам.

В «Аудио задачах» AI BitrixGPT слушает голосовые и видеосообщения в чатах, и если распознает в них поручения, автоматически ставит задачи — описывает детали, назначает исполнителя и сроки. Теперь можно быть уверенным, что договоренности из беседы не потеряются.

В CRM BitrixGPT организует повторные продажи: находит в клиентской базе покупателей, готовит рекомендации для следующего контакта, оценивает потенциал продолжения взаимоотношений, создает сделку и подсказывает менеджеру, как правильно вести коммуникацию.

Также ИИ научился заполнять карточку сделки, собирая информацию из чата с клиентом, умеет распознавать нерелевантные звонки, например, с подрядчиками, а не клиентами и может автоматически ставить дела из звонков, чтобы освободить от рутины менеджеров.

ИИ становится неотъемлемой частью продукта, проникает все глубже, появляется во всех ежедневных сценариях. Для этого бизнесу необходимо неограниченное количество запросов. Поэтому в новом релизе «Битрикс24» представлена единая подписка на BitrixGPT + Маркетплейс, которая предоставляет неограниченное количество запросов к нейросети и 5000 приложений маркетплейса.

