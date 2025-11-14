Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация
|

«Битрикс24» предоставит бизнесу интеграцию с Max

Онлайн-сервис для совместной работы «Битрикс24» позволит настроить интеграцию с мессенджером Max. Функция будет доступна в рамках CRM-системы и даст компаниям возможность получать сообщения из Max напрямую в контакт-центр, наравне с другими актуальными мессенджерами, почтой и телефонией. Об этом CNews сообщили представители «Битрикс24».

Пользователям больше не придется держать перед собой несколько устройств или переключаться между десктоп-, веб- и мобильными приложениями. Вся информация автоматически попад«Битрикс24»ет в базу данных CRM и будет храниться в карточке клиента.

Интеграция с Max реализована по схеме, аналогичной подключению Telegram. Пользователь создает собственного бота в Max, а после подключает его к «Битрикс24» через API-ключ. Менеджеры смогут обмениваться сообщениями, изображениями, документами и другими типами файлов.

Для критичных данных предлагают использовать аппаратно неизменяемые носители
Безопасность

«Битрикс24» предоставит интеграцию всем компаниям, которые могут создавать собственных ботов в Max. Функциональность будет наиболее полезна для государственных организаций и крупного бизнеса.

Интеграция доступна для облачной и коробочной версий продукта.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российские средства резервного копирования превращаются в платформы обеспечения киберустойчивости

В Telegram «варфоломеевская ночь». За сутки заблокировано более полумиллиона каналов

Эдуард Долгалев, Selecty: Для средних игроков содержать собственную ИТ-команду станет экономически нецелесообразно

Экс-глава бывшего владельца Qiwi скупил его акции на 1,6 миллиарда

Глава Минцифры на CNews FORUM объяснил, кому и как можно сдвигать сроки по импортозамещению на объектах КИИ

Евросоюз начал антимонопольное расследование против Google, объявившей войну поисковым накруткам

Конференции

Толк Шоу

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

6 Bluetooth-меток и GPS-трекеров, которые можно купить в России: хиты продаж

Обзор Baseus Bass BP1 Pro: TWS-наушники с адаптивным шумоподавлением и поддержкой LDAC

Обзор HUAWEI nova 14: модное решение в среднеценовом сегменте

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/