«Битрикс24» предоставит бизнесу интеграцию с Max

Онлайн-сервис для совместной работы «Битрикс24» позволит настроить интеграцию с мессенджером Max. Функция будет доступна в рамках CRM-системы и даст компаниям возможность получать сообщения из Max напрямую в контакт-центр, наравне с другими актуальными мессенджерами, почтой и телефонией. Об этом CNews сообщили представители «Битрикс24».

Пользователям больше не придется держать перед собой несколько устройств или переключаться между десктоп-, веб- и мобильными приложениями. Вся информация автоматически попад«Битрикс24»ет в базу данных CRM и будет храниться в карточке клиента.

Интеграция с Max реализована по схеме, аналогичной подключению Telegram. Пользователь создает собственного бота в Max, а после подключает его к «Битрикс24» через API-ключ. Менеджеры смогут обмениваться сообщениями, изображениями, документами и другими типами файлов.

«Битрикс24» предоставит интеграцию всем компаниям, которые могут создавать собственных ботов в Max. Функциональность будет наиболее полезна для государственных организаций и крупного бизнеса.

Интеграция доступна для облачной и коробочной версий продукта.