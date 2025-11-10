Разделы

Компания Smart Engines представила ИИ для поиска и верификации подписей в документах

Исследователи компании Smart Engines представили новую модель ИИ, которая с высочайшей точностью определяет наличие или отсутствие рукописной подписи в документе. За одну минуту технология способна проверить наличие или отсутствие подписи на девяти тыс. страниц документов. Об этом CNews сообщили представители Smart Engines.

Автоматизированная обработка документов – ключевой компонент цифровизации в различных отраслях, начиная от банковского дела и заканчивая логистикой. Критически важным этапом в этом процессе является подтверждение правильности оформления документов путем поиска и верификации рукописных подписей. Применение нейросетевых алгоритмов для решения этой задачи до сих пор было ограничено в силу существенной вариативности размера и формы подписей, а также сложности фона, зачастую содержащего наложения текста, штампов или защитных узоров бланка. Эти помехи препятствовали надежному обнаружению подписей с помощью стандартных классификационных моделей.

Новая модель, относящаяся к классу трансформеров, смогла успешно справиться с этой задачей. Специалисты Smart Engines усовершенствовали архитектуру нейросети, внедрив в нее механизм пространственного внимания. «Этот механизм позволяет ИИ “фокусировать взгляд” на наиболее значимых областях, где с высокой вероятностью может находиться подпись, и игнорировать второстепенный фон. Оценка модели на открытом наборе данных MIDV-2020 показала выдающийся результат – 95,9%, что на 4,2% превышает показатели базовой модели без механизма внимания», – сказал Владимир Арлазаров, генеральный директор Smart Engines, доктор технических наук.

Разработка интегрирована в программный продукт Smart Document Engine для мгновенного ввода данных из бухгалтерских, кадровых и юридических документов, анкет и форм со скоростью 900 документов в минуту на сервере без GPU. Система поддерживает более 100 языков распознавания, уверенно работает с печатным, рукопечатным и рукописным текстом, а также любой графикой – таблицами, штампами, чекбоксами, QR- и штрихкодами.

