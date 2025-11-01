Разделы

СДЭК и КИПЛ запустили услугу хранения багажа на базе ПВЗ

Международный логистический оператор СДЭК совместно с сервисом хранения вещей КИПЛ открыли точки для временного хранения багажа в пунктах выдачи СДЭК. Поиск и бронирование места в ПВЗ, оплата услуги, а также страхование багажа доступны онлайн. Об этом CNews сообщили представители СДЭК.

Воспользоваться сервисом можно через приложение или официальный сайт КИПЛ, выбрав удобный пункт выдачи СДЭК и оплатив услугу. Оставить и вернуть личные вещи можно после сканирования штрихкода бронирования, что обеспечивает безопасность хранения багажа. Кроме того, сервис предоставляет страховку — до 50 тыс. руб. на каждую вещь.

«Сотрудничество с компанией КИПЛ расширяет возможности нестандартного использования привычной инфраструктуры СДЭК. Предоставляя партнёрам доступ к обширной сети наших пунктов выдачи, мы совместно внедряем новые решения для повышения комфорта клиентов. Теперь каждый пользователь может хранить личные вещи в наших ПВЗ и свободно передвигаться без лишнего груза. А круглосуточная многоязычная служба поддержки сервиса делает его удобным как для российских путешественников, так и для иностранных гостей», — сказал Евгений Бахарев, СЕО Фулфилмент СДЭК.

Никита Лопатин, Setl Group: Как строители контролируют качество с помощью лазерного сканирования

Цифровизация

«Данное партнерство расширяет покрытие сервиса более чем на 5000 пунктов хранения в разных городах России, привнося взаимные преимущества и важную ценность для путешественников. Возможность быстро и безопасно оставить вещи особенно востребована у гостей апартаментов и участников деловых мероприятий, что повышает уровень комфорта и способствует развитию туризма в нашей стране», — сказал Роман Саулин, основатель КИПЛ.

Первые воспользоваться сервисом хранения вещей в пунктах выдачи СДЭК смогут жители и гости крупных городов России, где расположены ключевые туристические и транзитные узлы: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань и другие города.

