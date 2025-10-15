Разделы

FESCO автоматизировала медицинский допуск к работе сотрудников ВМТП в ходе цифровизации порта

Транспортная группа FESCO внедрила комплексы автоматического предсменного осмотра портовиков. Модернизация процессов медосвидетельствования проведена в рамках реализации программы цифровизации Владивостокского морского торгового порта (ВМТП, входит в FESCO). Об этом CNews сообщили представители FESCO.

Установленное оборудование самостоятельно выполняет все необходимые измерения: проверяет давление и температуру, определяет самочувствие человека при помощи камер с ИИ и машинным зрением, проводит экспресс-алкотест. Нововведение упрощает работу медперсонала и ускоряет прохождение освидетельствования сотрудников – портовики вводят номер своего пропуска, садятся к аппарату, выполняют несложные инструкции и, если все в порядке, сразу получают допуск к работе. Весь процесс занимает от 40 секунд.

«Работа на технике – это ответственный труд, поэтому в ВМТП уделяют большое внимание обязательному предсменному осмотру. Мы не только ускорили его, но и сделали по-настоящему технологичным. Это исключает человеческий фактор и освобождает медперсонал от рутинных процедур. Автоматика предоставляет фельдшерам данные в электронном виде, что существенно упрощает их работу и помогает следить за состоянием здоровья портовиков», – сказал управляющий директор ВМТП Иван Радченко.

Юрий Драченин, «Контур.Эгида»: Контроль за сотрудниками со стороны ИБ не должен восприниматься как слежка

Помимо автоматизированных комплексов, здравпункт порта получил оборудование для работы с применением телемедицины. Оно позволяет терапевтам из медучреждений региона удаленно делать портовикам ЭКГ, проводить специализированные виды осмотра и сразу выдавать рекомендации и необходимые направления.

Цифровизация и внедрение технологических новшеств в различные аспекты деятельности ВМТП нацелены на ускорение и повышение эффективности работы, электронное взаимодействие с клиентами и госорганами. Так, в сентябре 2025 г. FESCO запустила в порту первый в России портальный инспекционно-досмотровый комплекс в морском пункте пропуска. Оборудование, разработанное и произведённое полностью на отечественной технологической базе, позволяет сканировать контейнеры в потоке и вдвое ускоряет проведение мер фактического таможенного контроля.

