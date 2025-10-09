«Яндекс» запустил в «Практикуме» бесплатный онлайн-курс по инклюзии и цифровой доступности

«Яндекс» запустил бесплатный онлайн-курс по инклюзии и цифровой доступности. Он поможет продуктовым командам создавать цифровые продукты, которые отвечают запросам людей с разными особенностями здоровья: зрения, слуха или опорно-двигательного аппарата. Об этом CNews сообщили представители Яндекса.

Курс рассчитан на продакт- и проджект-менеджеров, дизайнеров, исследователей, разработчиков и всех, кто интересуется темой инклюзии. Он создан на основе опыта команды «Яндекса», которая уже несколько лет системно развивает цифровую доступность и инклюзию в своих продуктах. Цель курса — показать, что внедрять инклюзивные практики несложно. Участники узнают, как делать это эффективно и надолго даже при ограниченных ресурсах и почему это важно не только для пользователей, но и для бизнеса.

Программа включает около 12 часов обучения и шесть модулей: «Основы инклюзии», «Цифровая доступность в интерфейсах», «Инклюзивные фичи», «Исследования в инклюзивном подходе», «Работа после релиза» и «Этичная коммуникация». Теоретические материалы подкреплены реальными кейсами Яндекса и других компаний. Участники получат набор инструментов, которые можно применять в работе, узнают, как изучать потребности пользователей с инвалидностью, проектировать доступные интерфейсы, учитывать юридические аспекты и обосновывать инклюзивный подход для бизнеса.

Василина Дрогичинская, руководитель направления «Инклюзия в Яндексе»: «Инклюзия в первую очередь про людей. Каждый из нас сталкивается с ограничениями: когда держишь ребёнка и заняты руки — помогает голосовой помощник, с возрастом ухудшается зрение — выручает увеличение размера текста на экране. Мы хотим показать, что доступность — это не дополнительная опция, а норма и основа хорошего пользовательского опыта. Когда мы учитываем разные потребности, выигрывают все: сервисом удобнее пользоваться, а бизнес расширяет аудиторию и повышает ее лояльность».

Курс разработан командой «Яндекса», которая занимается технологиями для инклюзии, и методистами сервиса онлайн-образования «Яндекс Практикум».