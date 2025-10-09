Разделы

«Диасофт» и «Самолет Банк» подписали соглашение о технологическом партнерстве для комплексной цифровой трансформации банка

Компания «Диасофт», российский разработчик корпоративных и системных ИT-решений для всех отраслей экономики, и «Самолет Банк» подписали соглашение о технологическом партнерстве. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Документ со стороны «Самолет Банка» подписал председатель правления Кирилл Варенцов, со стороны «Диасофт» – генеральный директор Александр Глазков.

Соглашение станет основой долгосрочного сотрудничества, ключевая цель которого –комплексная цифровая трансформация операционной деятельности и бизнес-процессов «Самолет Банка».

Основные направления совместной работы компаний: разработка и модернизация программных комплексов и систем автоматизации банка для повышения их гибкости, надежности и масштабируемости; рзвитие интеграционной экосистемы, включая разработку API для безопасного взаимодействия с внешними сервисами: государственными платформами, платежными системами и финансовыми маркетплейсами; внедрение технологий искусственного интеллекта и машинного обучения для автоматизации процессов принятия решений и интеллектуальной обработки документов; совместная разработка и развитие новых цифровых продуктов и сервисов; обмен экспертизой и лучшими практиками в области цифровых технологий, а также совместное участие в отраслевых мероприятиях.

Кирилл Варенцов, председатель правления «Самолет Банка»: «Для нас это партнерство – стратегический шаг в укреплении наших технологических позиций. Мы уверены, что богатый опыт и инновационные решения «Диасофт» позволят нам вывести операционную деятельность и клиентский сервис на качественно новый уровень, сделав их еще более удобными и безопасными для наших клиентов. Это инвестиция в наше цифровое будущее, которое напрямую влияет на конкурентные преимущества банка».

Александр Глазков, генеральный директор компании «Диасофт»: «Мы рады, что «Самолет Банк» выбрал нас в качестве технологического партнера для комплексной цифровой трансформации. Совместными усилиями мы реализуем проекты, которые не только оптимизируют внутренние процессы банка, но и позволят создать по-настоящему инновационные финансовые продукты, отвечающие запросам современного рынка».

Сотрудничество «Диасофт» и «Самолет Банка» направлено на внедрение информационных и коммуникационных технологий для повышения эффективности, скорости и качества предоставляемых банком услуг.

