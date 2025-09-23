Конференция РУBIКОНФ’25: дата-грамотность, революция в BI и новые горизонты российского аналитического рынка
7 октября 2025 г. в Москве, с 10:00 до 18:00 часов в кластере «Ломоносов» (Раменский бульвар, 1) состоится РУBIКОНФ — ежегодная конференция по BI и дата-грамотности в России и СНГ.
РУBIКОНФ — это место, где пересекаются инновации, практический опыт и стратегические дискуссии в области бизнес-аналитики и дата-грамотности. Конференция зарекомендовала себя как место, где формируются тренды, заводятся партнерства и укрепляется доверие к отечественным решениям.
В этом году на конференции будет три потока вещания:
- в большом зале: доклады экспертов и интеграторов, кейсы BI-внедрений от компаний;
- в малом: практические и узкотематические выступления;
- мастер-классы: интерактивные сессии, где участники освоят новые инструменты и методы бизнес-аналитики под руководством лучших наставников;
- а также выставка стендов, на которой вы сможете подобрать аналитический инструмент, задать вопросы по продуктам и получить на них ответы от экспертов отрасли.
Особое внимание будет уделено дискуссиям «на острые темы», где спикеры представят разные точки зрения и обсудят проблемы, которые часто остаются «за кадром».
РУBIКОНФ ’25 будет интересен:
- руководителям ИТ-направлений и управленцам, принимающим решения об инструментах аналитики;
- BI-специалистам, аналитикам, дата-инженерам;
- компаниям, внедряющим BI-решения, особенно в контексте импортозамещения и работы с российскими платформами;
- стартапам и вендорам, ориентированным на развитие продукта, UX, визуализации и эффективности решений.
Конференция охватит ключевые темы:
- реалии российского BI: импортозамещение, влияние санкций, сколько стоит независимость;
- Self-service и корпоративный BI: баланс между свободой пользователя и нуждами безопасности и управления;
- визуализация данных и дизайн дашбордов: как сделать сложное простым и понятным;
- мастер-классы по инструментам и методам: от ETL до дата-сторителлинга;
- инновации и будущее: искусственный интеллект, автоматизация, облачные решения.
Участие в конференции бесплатное, количество мест ограничено.
Станьте частью события в сфере BI и дата-грамотности, регистрируйтесь на РУBIКОНФ.
Увидимся 7 октября в Москве!■ Рекламаerid:2W5zFJxgJikРекламодатель: АО ОСТИНН/ОГРН: 9709108924/1247700268595Сайт: https://bars.group/