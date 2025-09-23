Конференция РУBIКОНФ’25: дата-грамотность, революция в BI и новые горизонты российского аналитического рынка

7 октября 2025 г. в Москве, с 10:00 до 18:00 часов в кластере «Ломоносов» (Раменский бульвар, 1) состоится РУBIКОНФ — ежегодная конференция по BI и дата-грамотности в России и СНГ.

РУBIКОНФ — это место, где пересекаются инновации, практический опыт и стратегические дискуссии в области бизнес-аналитики и дата-грамотности. Конференция зарекомендовала себя как место, где формируются тренды, заводятся партнерства и укрепляется доверие к отечественным решениям.

В этом году на конференции будет три потока вещания:

в большом зале : доклады экспертов и интеграторов, кейсы BI-внедрений от компаний;

доклады экспертов и интеграторов, кейсы BI-внедрений от компаний; в малом: практические и узкотематические выступления;

практические и узкотематические выступления; мастер-классы: интерактивные сессии, где участники освоят новые инструменты и методы бизнес-аналитики под руководством лучших наставников;

интерактивные сессии, где участники освоят новые инструменты и методы бизнес-аналитики под руководством лучших наставников; а также выставка стендов, на которой вы сможете подобрать аналитический инструмент, задать вопросы по продуктам и получить на них ответы от экспертов отрасли.

Особое внимание будет уделено дискуссиям «на острые темы», где спикеры представят разные точки зрения и обсудят проблемы, которые часто остаются «за кадром».

РУBIКОНФ ’25 будет интересен:

руководителям ИТ-направлений и управленцам, принимающим решения об инструментах аналитики;

BI-специалистам, аналитикам, дата-инженерам;

компаниям, внедряющим BI-решения, особенно в контексте импортозамещения и работы с российскими платформами;

стартапам и вендорам, ориентированным на развитие продукта, UX, визуализации и эффективности решений.

Конференция охватит ключевые темы:

реалии российского BI: импортозамещение, влияние санкций, сколько стоит независимость;

Self-service и корпоративный BI: баланс между свободой пользователя и нуждами безопасности и управления;

визуализация данных и дизайн дашбордов: как сделать сложное простым и понятным;

мастер-классы по инструментам и методам: от ETL до дата-сторителлинга;

инновации и будущее: искусственный интеллект, автоматизация, облачные решения.

Участие в конференции бесплатное, количество мест ограничено.

Станьте частью события в сфере BI и дата-грамотности, регистрируйтесь на РУBIКОНФ.

Увидимся 7 октября в Москве!