В салонах Билайна появились демонстрационные модели iPhone 17
В офисах обслуживания клиентов Билайна в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге появились демонстрационные модели линейки iPhone 17. Клиенты могут лично оценить дизайн, габариты и цветовые решения.
Демонстрационные модели призваны помочь пользователям принять решение о покупке — почувствовать, как устройства будут лежать в руке, оценить размер экрана и толщину корпуса.
В экспозиции представлены демообразцы всех четырёх моделей: iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. Особое внимание привлекает iPhone Air — демонстрационные модели подчёркивают его выдающуюся тонкость, лёгкость и эргономику, что делает его ключевым кандидатом на звание самого тонкого iPhone на данный момент.
Вся линейка iPhone 17 и другие новинки от Apple уже доступны к предзаказу в Билайне. Клиенты, оформившие предзаказ одними из первых, получат свой новенький iPhone Air/Pro/Pro Max в стильном подарочном боксе* с качественными аксессуарами, а также мерчом Билайна. Это возможность обеспечить себя новинкой сразу со всем необходимым для комфортного использования устройства.
Адреса офисов обслуживания Билайна с демонстрационными моделями новой линейки iPhone 17
- Проспект Вернадского, д. 86 А, (ТРЦ AVENUE SOUTHWEST);
- ул. 1-я Тверская-Ямская, д.2, стр.1 подъезд № 4;
- пр-д Багратионовский, д. 5;
- ул. Профсоюзная, д. 56;
- Чечерский проезд, д. 51, (ТРЦ Бутово Молл);
- ул. Авиамоторная, д. 14;
- г. Котельники, 1-ый Покровский проезд, д. 1;
- Московская область, Ленинский район, Калужское шоссе, 21-й км, (ТРЦ МЕГА).
- Каменноостровский проспект, дом 42, литер А;
- проспект Испытателей, павильон у д. 9, (у станции метро «Пионерская»);
- Лиговский проспект, д. 43-45, лит. А, 1 этаж, пом. 9-Н.
Демообразцы не являются рабочими устройствами — они предназначены для оценки внешнего вида, подбора аксессуаров и примерки чехлов. В офисах обслуживая Билайна консультанты помогут сравнить модели и оформить предзаказ.
Приобретая iPhone 17 в Билайне, клиенты могут быть уверены в безопасности сделки и получении оригинальной мобильной новинки от Apple.
* Акция проводится в период с 09.09.2025 г. по 29.09.2025 г. включительно. На смартфон Apple iPhone 17 условия Акции не распространяются. Количество подарочных боксов ограничено.
