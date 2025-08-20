Разделы

«М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост продаж мониторов на рынке РФ в I полугодии 2025 на 4%

«М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, фиксирует рост продаж мониторов на рынке России в I полугодии 2024 г. В январе-июне 2025 г. в России было продано около 1,78 млн мониторов на сумму 38,9 млрд руб., что на 4% больше в денежном выражении, чем годом ранее. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

В натуральном выражении лидером стала MSI (8,9%), удерживая прочные позиции в геймерском сегменте. На втором и третьем местах — Redmi и Xiaomi (7,6% каждая), активно укрепляющие присутствие за счет доступных и при этом функциональных новинок. Четвертая позиция у LG (5,5%) с сильными позициями в универсальных решениях для работы и мультимедиа. Замыкает пятерку Samsung (5,4%), традиционно популярный в премиальном сегменте.

Артем Натрусов, вице-президент по ИТ «Евраза»: В металлургии выживут только предприятия с низкой себестоимостью
В денежном выражении топ-5 возглавляет MSI (9,2%) благодаря высокотехнологичным моделям. Samsung (7,4%) удерживает второе место за счет премиальных и изогнутых дисплеев. LG (6,9%) демонстрирует стабильные продажи, Xiaomi (6,2%) и Redmi (5,2%) постепенно демонстрируют рост среднего чека на рынке мониторов, за счет расширения ассортимента более дорогих линеек.

Более половины рынка в количественном выражении приходится на разрешение Full HD — такие модели востребованы благодаря оптимальному соотношению цены и качества, особенно в офисном и образовательном сегментах, а также доступным игровым решениям. Сегмент Quad HD (2K) показывает стабильный рост за счет геймерских и дизайнерских решений, обеспечивая заметное увеличение средней цены. Наиболее динамично прибавляет сегмент Ultra HD (4K), который все чаще выбирают не только профессионалы, но и домашние пользователи, ценящие высокую детализацию изображения и готовые инвестировать в премиальное оборудование.

