Презентер Acer OOG400 доступен в России

Компания Acer, производитель компьютерной техники, представила в России новый презентер OOG400. Модель совместима с платформами Windows, macOS и Android. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

На корпусе OOG400 расположено четыре силиконовые кнопки, которые отвечают за управление презентацией. При помощи устройства можно переключаться между страницами, включать и выключать полноэкранный режим, а также выбирать и открывать гиперссылки.

Встроенный лазерный указатель позволит привлечь внимание аудитории к ключевым моментам выступления. Лазер красного цвета четко виден на экране вне зависимости от уровня освещенности помещения.

Беспроводное устройство подключается при помощи USB-ресивера 2,4 ГГц. Радиус действия составляет до 10 метров, что позволяет свободно перемещаться во время презентации. Внутри корпуса предусмотрен отдельный отсек для хранения ресивера. Презентер работает от одной батарейки AAA. Модель весит 26 грамм.

Новинка доступна для заказа в Merlion.