Темп гонки задан: «Газинформсервис» анонсировал стратегию развития на GIS-DOUBLE-X

Масштабная партнёрская конференция GIS-DOUBLE-X, организованная компанией «Газинформсервис», успешно завершилась в Москве, собрав более 400 представителей партнёрской сети со всех уголков страны. Мероприятие, посвящённое актуальным вызовам кибербезопасности и стратегиям развития, стало площадкой для подведения итогов года и определения ключевых векторов стремительного движения компании.

Конференция показала значительный рост партнёрского направления за последний год. От рестарта программы лояльности до экспансии в регионы — «Газинформсервис» продемонстрировал впечатляющие результаты. Количество партнёров выросло в разы, а география присутствия компании теперь охватывает всю Россию.

Открывая конференцию, Роман Пустарнаков, заместитель генерального директора – коммерческий директор компании «Газинформсервис», сравнил бизнес-процессы с динамикой автогонок, где скорость реакции и принятия решений играют ключевую роль. «За прошлый год компания выросла, мы показали хорошие финансовые результаты — я говорю, в том числе, о внешнем рынке и партнёрском направлении, — подчеркнул Роман Пустарнаков. — Мы сосредоточились на экспансии, мы стали смотреть на всю страну и пошли в регионы. Такая активная работа на местах, в сочетании с маркетинговыми бюджетами и продуманной стратегией, позволила значительно повысить узнаваемость продуктов компании "Газинформсервис" и облегчить их продажи партнёрам», — отметил он.

Особое внимание на конференции было уделено масштабируемости продуктов, развитию команды разработчиков флагманского решения Efros DefOps (более 80 человек) и созданию условий для «лёгкого старта» новых партнёров. Запущены специализированные курсы в личном кабинете, призванные повысить компетентность партнёров в сложных продуктах ИБ.

Роман Пустарнаков добавил, что ключевая амбициозная цель компании — удвоение выручки, достичь которую планируется при активном участии партнёров. Драйверами роста выступают продолжающееся импортозамещение, повышение зрелости российских ИБ-продуктов и растущая готовность заказчиков к их внедрению. Количество обращений по продуктам компании уже удвоилось по сравнению с прошлым годом.

Дискуссии также коснулись новых трендов в кибербезопасности. Отмечается смещение акцента с формального подхода к вопросам безопасности на киберустойчивость, что особенно актуально в условиях системной работы злоумышленников. Эксперты отметили, что злоумышленники начали действовать системно: на примере попыток взлома организаций можно заметить, что работа хакеров выстроена как у хороших продажников — у них есть свои CRM, атакующие подготовлены лучше многих. «Все наши продукты связаны с тем, чтобы инфраструктура существовала надёжно», — подчеркнули спикеры, говоря о комплексном подходе компании «Газинформсервис» к защите данных.

Комментируя заданный темп и стратегические планы, Игорь Закурдаев, руководитель отдела по работе с партнёрами компании «Газинформсервис», заявил: «Темп гонки задан: "Газинформсервис" анонсировал стратегию развития на GIS-DOUBLE-X. Мы сосредоточены на активном росте и уверены, что наши партнёры станут ключевой движущей силой в достижении этих амбициозных целей».

Рекламаerid:2W5zFG6dLcQРекламодатель: ООО «Газинформсервис»ИНН/ОГРН: 7838017968/1047833006099Сайт: https://www.gaz-is.ru/

