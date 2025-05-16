ДОМ.РФ увеличил пропускную способность ИТ-инфраструктуры в 2,5 раза на платформе Т8

В рамках стратегии развития ИТ-инфраструктуры ДОМ.РФ совместно с российским производителем оборудования Т8 реализовал проект по модернизации оптических линий связи.

Благодаря переводу сетей, которые связывают Центры обработки данных (ЦОД), на оборудование спектрального уплотнения (DWDM) от отечественной компании Т8 удалось увеличить пропускную способность сети в 2,5 раза.

Проект стартовал в 2022 году. За 2 года была полностью заменена устаревшая импортная система оптического тракта на российское оборудование Т8, что позволило кратно увеличить пропускную способность каналов связи между ЦОДами по сравнению с иностранным аналогом, а также повысить скорость до 600 Гбит/c.

«Сложность проекта заключалась в том, что замена оборудования проходила на действующей сети. Было недопустимо любое влияние на передачу трафика внутри системы и оперативные процессы. Задача была успешна реализована благодаря слаженной и эффективной работе специалистов обеих компаний, это показатель высокого уровня компетенций», — отметил Андрей Сидоров, руководитель сопровождения инфраструктуры и телекоммуникаций ДОМ.РФ.

Ещё одной важной задачей для повышения стабильности сети стало внедрение OTDR-системы «Раменка». Система помогает оперативно отслеживать сбои сигнала из-за повреждений линий связи и другие изменения в параметрах оптических волокон.

«Совместный проект с ДОМ.РФ — пример того, как российское DWDM-оборудование успешно решает задачи высокого уровня сложности. Также проект демонстрирует, что скорость 600G на одну длину волну стала де факто стандартом для межцодовских соединений. Компания Т8 постоянно совершенствует свои линейки для дата-центров с высокими технологическими стандартами, поэтому нам всегда есть что предложить компаниям, которые развивают собственную инфраструктуру ЦОД или работают по модели колокейшн. Мы благодарим ДОМ.РФ за выбор технического решения Т8 и успешное взаимодействие», — отметил Андрей Леонов, заместитель генерального директора по стратегическому развитию Т8.

В совокупности реализованные меры позволили централизованно управлять сетью, повышая скорость и пропускную способность инфраструктуры.