Роботизация не приведет к массовой безработице: 80% россиян уверены в адаптации рынка труда

Большинство россиян не считают роботизацию угрозой для занятости, такие данные показал опрос, проведенный в апреле 2025 г. Участие в опросе приняли 1000 респондентов. Об этом CNews сообщили представители ГК «Цифра».

Более 80% участников уверены, что рынок труда адаптируется к изменениям, а исчезновение одних профессий компенсируется появлением новых. Общество осознает двойственный характер роботизации: вместе с рисками она несет и новые возможности.

Опрос также выявил отношение россиян к беспилотному транспорту, автоматизации рабочих задач, а также ключевые препятствия и драйверы развития роботизации.

Опрос под названием «Роботизация: взгляд в будущее» был адресован широкому кругу респондентов — от ИТ-специалистов и представителей производственных предприятий до руководителей и всех, кого волнует влияние новых технологий на рынок труда.

Почти 70% участников опроса считают, что роботизация приведет к структурным изменениям на рынке труда, где одни профессии исчезнут, а другие появятся. Еще 13,4% уверены, что рынок адаптируется без потерь. Опасения по поводу массовых сокращений все еще остаются у 18,8% россиян.

Кроме рисков, связанных с роботизацией, авторов опроса интересовала готовность россиян к переходу на беспилотный транспорт.

Большинство респондентов положительно относятся к беспилотным автомобилям, однако 53% из них выразили опасения по поводу безопасности технологии в настоящий момент. 9% опрошенных еще категорически не готовы пересесть на автономный транспорт.

Опрос также показал, как россияне относятся к автоматизации повседневных рабочих задач. Только 9,8% респондентов активно используют автоматизированные решения в работе, однако большинство - 74% - либо экспериментируют с роботизацией, либо рассматривают такую возможность в будущем. При этом примерно 23% уверены, что их работа просто не поддается автоматизации.

Кроме того, респонденты обозначили и главные препятствия, мешающие более широкому внедрению роботизации. Главными барьерами респонденты назвали высокую стоимость внедрения (57,3%), нехватку квалифицированных кадров (54,4%) и недоверие пользователей (48,3%). Также значительная часть опрошенных отметила недостатки нормативно-правовой базы и цифровой инфраструктуры.

Основными факторами, способствующими роботизации, респонденты назвали прогресс в области искусственного интеллекта, потребности промышленности и логистики, государственные стимулы и образовательные инициативы, а также необходимость в снижении операционных затрат.

Результаты опроса демонстрируют зрелое и сбалансированное восприятие технологических перемен российским обществом. Несмотря на сохраняющиеся опасения, подавляющее большинство респондентов уверены: рынок труда не только справится с вызовами роботизации, но и откроет новые перспективы. При этом общество осознает и существующие барьеры — от высокой стоимости до дефицита компетенций и нормативной неопределенности. Но осознание необходимости адаптации, интерес к внедрению инновационных решений и высокий уровень доверия к новым технологиям говорят о формировании в России современной цифровой культуры.