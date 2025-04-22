ДОМ.РФ и Самолет будут вместе развивать сервисы для недвижимости

«ДОМ.РФ Технологии» (входит в группу ДОМ.РФ) и один из крупнейших застройщиков страны группа «Самолет» договорились о сотрудничестве, направленном на развитие цифровых сервисов в жилищной сфере. В рамках партнёрства девелопер разместил предложения квартир на маркетплейсе недвижимости наш.дом.рф, а граждане получили ещё один надёжный канал поиска жилья.

«Маркетплейс недвижимости на наш.дом.рф продолжает укреплять свои позиции как надёжный и прозрачный сервис для поиска и покупки квартир на всей территории РФ, а крупнейшие застройщики выбирают платформу для размещения информации о своих жилых комплексах. Такой формат публикаций помогает поддерживать высокий уровень доверия со стороны потенциальных покупателей, так как с помощью маркетплейса наш.дом.рф граждане могут выбрать и забронировать недвижимость напрямую от застройщика и быть уверенными в актуальности и чистоте представляемых сведений», – прокомментировал генеральный директор «ДОМ.РФ Технологии» Александр Лукьянов.

Маркетплейс недвижимости наш.дом.рф — новый стандарт в поиске и продвижении недвижимости, обеспечивающий полную прозрачность и актуальную информацию. Благодаря ему пользователи могут выбрать квартиру напрямую от застройщика: оставлять заявку на бронирование квартиры и отслеживать её статус в личном кабинете, видеть актуальные данные о новых предложениях, получать уведомления от застройщика, добавлять дома в избранное и следить за появлением новых проектов.

Компания «Самолет» активно использует наш.дом.рф для продвижения своих жилых комплексов. В настоящее время застройщик ведёт строительство 112 тысяч квартир, что составляет более 4% от объема строительства по России и 8% — по Москве и Московской области.

«Для нас маркетплейс на наш.дом.рф — это инструмент для взаимодействия с клиентами и поиска новой аудитории потенциальных покупателей. Платформа предоставляет доступ к актуальной и проверенной информации, что способствует доверию покупателей и повышению продаж. Мы надеемся, что с помощью этой платформы сможем ещё более эффективно представить наши проекты и обеспечить покупателям полную прозрачность информации о новостройках», – отметил Дмитрий Форман, digital-директор группы «Самолет».